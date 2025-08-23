Zengezur’dan 30 yılda 147.6 milyar TL kazanç

Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ekonomik işbirliğini güçlendirip bölgesel barışı pekiştirecek olan Zengezur Koridoru, küresel ticarette altın çağ başlatacak. Asya ile Avrupa'yı demir ağlarla ören koridor, Türkiye ekonomisine 30 yılda 147.6 milyar TL katkı sağlayacak. Zengezur Koridoru'nun en önemli parçası olan Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temel atma töreni öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu yolun Orta Koridor'u da destekleyeceğini belirtti. Uraloğlu, Orta Koridor ile birlikte demir yoluyla yapılacak ticaretin, deniz yoluna göre ciddi zaman tasarrufu sağlayacağını kaydederek, "Demiryolunu bitirdiğimizde yaptığımız yatırım geri dönecek. Bu yol sadece nakliye için değil, aynı zamanda stratejik bir yatırım" dedi.

EN KESTİRME YOL OLACAK

Türk Cumhuriyetleri'ni, Uzak Doğu'ya bağlanacak en kestirme yolun Zengezur Koridoru olacağına dikkat çeken Uraloğlu, "Zengezur Koridoru'ndan 30 yıllık projeksiyonda 135 milyar lira işletme geliri, 3 milyar lira kaza kazancı, 2.1 milyar lira iklim kazancı, 3.5 milyar lira zaman kazancı ve 4 milyar lira karayolu bakım kazancı olmak üzere toplam 147.6 milyar lira kazanç sağlanacağız" diye konuştu. İzmir İstanbul Otoyolu'nun etrafında 12 OSB kurulduğuna dikkati çeken Uraloğlu, bu ulaşım yolunun lojistik, sanayileşme ve istihdam gibi birçok imkânı da beraberinde getirdiğine vurgu yaptı. Uraloğlu, "Benzer bir süreç Kars-Iğdır- Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nda da yaşanabilir mi?" sorusuna ise Anadolu'da yeni ulaşım projelerinin nakliyeyi kolaylaştırdığını belirterek, üretim tesislerinin de bölge illerde rahatlıkla kurulabileceği cevabını verdi.





ULAŞTIRMA YAPILARI DEPREM İMTİHANINI GEÇTİ

Ulaştırma yapılarında depreme karşı ne gibi önlemler alındığı yönündeki soruya da cevap veren Uraloğlu, 2020 yılında bütün ulaştırma yapılarının deprem yönetmeliğinin çıkarılması görevinin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne verildiğini söyledi. Uraloğlu, "Her projede deprem hassasiyeti dikkate alınarak ihale yapılıyor. Dolayısıyla yeni yapılan hiçbir imalatta bu anlamda bir sıkıntı yok. Eski yapıların da risk grubuna göre yeni deprem yönetmeliğine göre elden geçirilmesi gerekiyor. Biz başta İstanbul köprüleri olmak üzere otoyollardaki bu tür yapılarda deprem önlemlerini aldık. Mesela 15 Temmuz'un hem de FSM'nin bütün askı halatlarını değiştirdik. Olası bir depreme karşı ana hatlar gözden geçirildi. Halen özellikle İstanbul ya da Marmara bölgesinde devam eden işlerimiz var. Ulaştırma yapıları depremde gerekli imtihandan geçti" dedi.



SURİYE'YE İKİNCİ HAVALİMANI

ŞAM Havalimanı'nı yenileme ve büyütme ihalesini Türk şirketlerinin aldığını anımsatarak, "Benzer bir süreç, Halep'le ilgili de yürüyor" dedi. Uraloğlu, Türkiye'nin Suriye'deki kara yolu ve demir yolu çalışmalara dair şu bilgileri verdi: "İlk etapta Gaziantep'ten Halep'e kadar uzanan ve tamamen tahrip olmuş demiryolunu ayağa kaldırmak istiyoruz. Bu yenileme 120 milyon dolarlık bir finansmana ihtiyaç duyuyor. Bu finansmanın dünyadaki kuruluşlar tarafından sağlanması için Suriye ile ortak çalışıyoruz." Suriye sınırında geçen tırların sınırda doldur boşalt yapmasına çözüm konusunda da adım atıldığını belirten Uraloğlu, şöyle devam etti: "Tırların yükle boşalt yapmadan geçmesi için anlaşma yaptık. Suriye'nin bu konuda gerekli müracaatları yapması gerekiyor. Suriye'de taşımayı daha profesyonel yapabilmek için Ürdün, Suriye ve Türkiye bakanları olarak sonbaharda bir araya geleceğiz."



HIZ SINIRLARINA DÜZENLEME

YOLLARDAKİ hız sınırı çalışmalarının sürdüğünü belirten Uraloğlu, şunları kaydetti: "Sene sonuna kadar belli güzergâhları tamamlayacağız. Yani belli düzenlemeler yaptık. İki il arasındaki farklılıkları trafik komisyonlarından alınan bazı kararlarla uygulayacağız. Birçok yerde yaya geçidi vardı. Yaya geçidinde hızı 50'ye düşürmek zorunda kalıyorsunuz. Birbirine yakın olanları kapatıyoruz. Oralara alt ve üst geçitler yapacağız."