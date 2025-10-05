Zeytin ağaçları bilimsel yöntemle taşındı

Yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy Enerji Santrali'nde enerji arz güvenliği için Meclis'te yapılan kritik düzenlemelerle birlikte, zeytin ağaçlarının taşınma süreci başladı. Bu düzenlemenin ilk uygulaması olarak Muğla Milas'taki 885 hektarlık kazı alanında bulunan 40-50 yaş aralığındaki 151 zeytin ağacının taşınma süreci Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mücahit Taha Özkaya ve ekibinin önderliğinde başarıyla tamamladı. 24 bin hektarlık ruhsat alanının 885 hektarlık kazı alanındaki toplam 48 bin zeytin ağacının da kademeli olarak taşınacağı bildirildi.Kazı alanı dışında ise herhangi bir çalışma yapılmayacağı bildirildi. Prof. Dr. Mücahit Taha Özkaya, çalışmanın bilimsel esaslara dayandığını ve ağaçlara küvezdeki bebek gibi davranıldığını vurgulayarak, şunları söyledi:"Her bir ağacı tek tek inceledik. Ağaçların sağlıklı bir şekilde yeni alanlarına uyum sağlaması için gençleştirme budaması yaptık, kök koruma uygulamaları gerçekleştirdik. Taşıma doğru dönemde, doğru yöntemlerle yapıldığında zeytinler yeni topraklarında yeniden meyve vermeye devam eder."Yerli linyit kömürü kullanılarak elektrik üreten Limak ve IC İçtaş iştiraki olan Yeniköy Kemerköy Enerji, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 3'ünü, Güney Ege'de ise elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 85'ini karşılıyor. Santraller 4 bin 500'ü aşkın kişiye doğrudan iş imkânı sağlıyor, dolaylı olarak 100 bin kişilik bir ekosisteme katkı veriyor, bölge ekonomisine yılda yaklaşık 5 milyar TL destek sağlıyor.Ülkenin en büyük santrallerinden Yatağan ile Yeniköy-Kemerköy'ün toplam yatırım değeri 4 milyar dolar seviyelerinde. Ağaçların bulunduğu bölgedeki 1 milyon ton kömür rezervi ekonomiye kazandırılacak.Enerji arz güvenliği açısından stratejik öneme sahip yerli kömürün ekonomiye kazandırılması için yapılan çalışmalar, zeytinlerin korunmasıyla birlikte yürütülüyor.Yasa değişikliğiyle belirlenen, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) yayımladığı usul ve esaslar doğrultusunda yalnızca maden kazı alanındaki zeytinler bilimsel yöntemlerle taşınıyor, kesim yapılmıyor. Her ağaç tek tek kayıt altına alınıyor ve taşınma süreci bilim insanlarının gözetiminde şeffaf şekilde ilerliyor. Mevzuat gereği taşınan ağaçların yerine 151 yeni fidan dikilmesi yükümlülüğü bulunurken, şirket bu sorumluluğun ötesine geçerek 300 yeni zeytin fidanını toprakla buluşturmayı taahhüt ediyor.Enerji arz güvenliği ile tarımsal üretimin birlikte korunabileceğini vurgulayan Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdürü Mehmet Eroğlu ise "Artan nüfus, sanayi yatırımları ve turizm hareketliliği, elektrik tüketiminde rekor seviyelere ulaştığımız bir dönemi beraberinde getiriyor. Türkiye yılda yaklaşık 70 milyar dolarlık enerji ithalatı yapıyor. Bu nedenle enerji arz güvenliği ve yerli kaynakların kullanımı kritik önem taşıyor. Santrallerimiz bu ihtiyacı karşılayan stratejik enerji tesisleri arasında yer alıyor" değerlendirmesinde bulundu.