“Ziraat Bankası, Basketbol Türkiye Kupası’nın İsim Sponsoru Oldu”

Sponsorluk anlaşmasının imza töreni; İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri'nde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, TBF ve Ziraat Bankası yöneticileri ile basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Bugün, Türk basketbolunun kurumsal gücünü, ortak değerlerini ve geleceğe dair vizyonunu yansıtan çok kıymetli bir iş birliğini sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin en köklü ve en saygın kurumlarından biri olan Ziraat Bankası, Türkiye Kupası'nın isim sponsoru olarak ailemize katılıyor. Bu iş birliği, sadece bir sponsorluk anlaşması değil; Türk sporuna değer katan iki güçlü yapının ortak bir vizyon etrafında buluşmasının çok anlamlı bir göstergesidir.

Köklü geçmişi, güçlü organizasyon yapısı ve artan marka değeriyle Ziraat Bankası Türkiye Kupası, imzaladığımız bu isim sponsorluğu ile birlikte değerini bir kez daha perçinlemiştir. Ziraat Bankası, ülkemizin ekonomik ve toplumsal gelişiminde üstlendiği sorumlulukla, yalnızca bugüne değil geleceğe de yatırım yapan çok özel bir kurumdur. Spora ve özellikle basketbola verdiği destek de bu yaklaşımın en güçlü yansımalarından biridir.

Bizler için çok önemli bir nokta şudur: Türkiye'de sporun büyümesinde ve başarısında yer alan markaların, sporu sadece bir iletişim alanı olarak değil; toplumun gelişimine ortak olunan bir değer alanı olarak görmesidir.

Bugün geldiğimiz noktada şunu çok net söyleyebiliriz: Spora yapılan yatırım yalnızca bir pazarlama faaliyeti değildir. Aynı zamanda toplumla, gençlerle, taraftarla ve spor kültürüyle kurulan güçlü bir bağdır; birlikte üretmenin ve ortak bir kültürü büyütmenin ifadesidir. Ziraat Bankası, bu anlayışı en doğru şekilde hayata geçiren, sporu sahiplenen ve ona gerçek anlamda değer katan markaların başında gelmektedir. Bu nedenle biz bu iş birliğini sadece bir marka ortaklığı olarak değil, Türk basketbolunun geleceğine yapılan çok kıymetli bir yatırım olarak görüyoruz.

Bu heyecanı ekran başındaki milyonlarla buluşturacak yayıncı kuruluşumuz A Spor'a da ayrıca teşekkür etmek istiyorum.

Türk basketboluna duydukları güven için, Ziraat Bankası Genel Müdürü Sayın Alpaslan Çakar'a ve tüm Ziraat Bankası ailesine en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ziraat Bankası Türkiye Kupası 2026 kura çekiminin; kulüplerimiz, sporcularımız, taraftarlarımız ve basketbol camiamız adına hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ise konuşmasında, "Ziraat Bankası olarak, 162 yıllık köklü geçmişimizle, yalnızca finans sektöründe değil; sporun gelişmesi, yaygınlaşması ve toplumsal fayda üretmesi alanlarında da kalıcı katkılar sunmayı temel bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu anlayışla, Basketbol Türkiye Kupası'nın ana sponsoru olmaktan büyük bir memnuniyet ve onur duyuyoruz.

Voleybolda Güçlü Altyapı ve Sürdürülebilir Başarı

Sporu bir bütün olarak ele alan Bankamız, uzun yıllardır farklı branşlarda Türk sporunun yanında yer alıyor. Türk voleyboluna uzun yıllardır verdiği güçlü destekle voleybolun gelişmesine önemli katkılar sağlayan Bankamız, Ziraat Bankkart Voleybol Takımı ile ülkemizin çeşitli okullarından seçmeler yaparak alt yapıdan genç sporcuların yetişmesine önemli destekler sağlamaktadır. Bugüne kadar alt yapıdan yetişen ve şu an tüm liglerde oynayan 65 oyuncumuz bulunmaktadır. Bu oyuncularımızın 33 'ü Efeler liginde 27'si de Milli takımlarımızda hizmet vermektedir.

FUTBOLDA 17 YILLIK GÜÇLÜ MARKA İŞ BİRLİĞİ

Aynı şekilde, futbolun ülkemizdeki en köklü ve prestijli organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası, ismimizle özdeşleşmiş, spor kültürümüze değer katan önemli bir marka hâline gelmiştir. 17 yıldır gururla sürdürdüğümüz bu sponsorlukla da, futbolun birleştirici gücünü desteklerken; fair-play ruhunu, rekabeti ve Anadolu'nun dört bir yanındaki kulüplerin heyecanını sahaya yansıtmayı amaçlıyoruz.

ÜÇ BÜYÜK SPOR DALINDA TAMAMLANAN YATIRIM VE SPONSORLUK VİZYONU

Bugün basketbol özelinde attığımız bu adım da aynı vizyonun bir parçasıdır. Basketboldaki bu iş birliği ile, en çok rağbet gören üç spor dalında da yatırım ve sponsorluk yapmış bulunuyoruz. Basketbol; takım ruhu, disiplin, mücadele ve centilmenlik gibi değerleriyle özellikle gençlerimize ilham veren bir spor dalıdır. Ziraat Bankası'nın kurumsal değerleriyle örtüşen bu anlayış doğrultusunda, Basketbol Türkiye Kupası'nın daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz.

GENÇLERİ KÜLTÜR, SANAT VE SPORLA BULUŞTURAN SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞI

Bankamızın sanattan spora, kültürden eğitime uzanan sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, gençlerimizi sporla buluşturarak onların kötü alışkanlıklardan uzaklaşmasını, ülkesine ve topluma yararlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak en büyük gayelerimizden biridir. Böylelikle gençlerimiz ilgi duyduğu spor dallarında hem kendilerini geliştirme fırsatı bulabilecek hem de destek verdiği takımların seyircisi olarak sporun birleştirici gücünü hissedecektir.

Ziraat Bankası Türkiye Kupası'na katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyor, organizasyonun ülkemiz, Bankamız ve spor camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

ZİRAAT BANKASI TÜRKİYE KUPASI

Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda çeyrek final müsabakaları 17-18 Şubat 2026 tarihlerinde oynanacak, Dörtlü Final karşılaşmaları ise 20-22 Şubat 2026 tarihlerinde İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kupada şampiyon, 22 Şubat Pazar günü oynanacak final karşılaşmasının ardından belli olacak.

Organizasyona Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom, Trabzonspor, Anadolu Efes, Safiport Erokspor ve Tofaş katılacak.

İlk kez 1966-1967 sezonunda düzenlenen Türkiye Kupası'nda bugüne kadar Anadolu Efes 12, Fenerbahçe Beko 9, Galatasaray 3, Ülker 3, Tofaş 3, İTÜ 2, Beşiktaş, Karşıyaka, Banvit, Altınordu, TED Ankara Kolejliler ve Paşabahçe ise 1'er kez şampiyonluk yaşadı. 2024-2025 sezonunda Şanlıurfa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dörtlü Final'de Fenerbahçe Beko, finalde Beşiktaş GAİN'i 104-81 mağlup ederek kupaya uzanan taraf olmuştu.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yasal Uyarıdır. Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir