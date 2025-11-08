Ziraat Bankası’nın aktifi 8 trilyona yaklaştı

Ziraat Bankası, güçlü finansal yapısıyla yılın üçüncü çeyreğinde 113.7 milyar lira net kâr elde ederek, sektörün en kârlı bankası olmayı sürdürdü. Banka, söz konusu dönemde küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen güçlü büyümesini sürdürerek, Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam etti. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, banka olarak aktif büyüklükte lider olduklarını belirterek, "Aktif büyüklüğümüz yılın üçüncü çeyreğinde 7.9 trilyon lirayı aştı. Bankamız sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda öz kaynaklarını geliştirmeye ve bilançosunu daha sağlıklı bir yapıda oluşturmaya devam etti. Nakdi kredilerimiz 3.9 trilyon lirayı aşarken, gayrinakdi kredilerle birlikte ülkemizin büyümesine yönelik sağladığımız finansman büyüklüğü 5.3 trilyon lira olarak gerçekleşti" dedi.Ziraat Bankası'nın güçlü büyüme performansının sağladığı ekonomik katkılarla da kendini gösterdiğine işaret eden Çakar, "Sunduğumuz finansal destekle ekonomimizin en önemli unsurlarından olan KOBİ'lerin büyümesine, tarım sektörünün gelişmesine ve ekonomimize en fazla katma değer sunacak üretim, yatırım, cari denge, istihdam gibi alanların daha fazla desteklenmesine katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.Ziraat Bankası'nın dengeli ve aktif şekilde yönetilen kullanıcı ağırlıklı bir bilançoya sahip olduğunu belirten Çakar, şu değerlendirmede bulundu: "Şube ve ATM'lerden oluşan ülkemizin en yaygın bankacılık hizmet ağı, en yüksek aktif müşteri sayısına sahip dijital bankacılık uygulamalarıyla başta tarım olmak üzere reel sektöre ve bireysel müşterilerimize finansman desteği sunmaya devam ettik. Ayrıca, geniş yurt dışı yapılanması ve yaygın muhabir ağının sağlamış olduğu güçle, dış ticaret işlemlerinde yenilikçi ve kaliteli çözümler sunmaya devam ediyoruz."