Ziraat Katılım halka arz sürecini başlattı

Giriş Tarihi: 27.9.2025

ZİRAAT Katılım Bankası, kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurarak halka arz için ilk adımı attı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, SPK'nin inceleme ve onayına tabi olmak kaydıyla gerçekleştirilmesi planlanan halka arz kapsamında, kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşmesinin sermaye piyasası mevzuatına uygun hale getirilmesi amacıyla başvuruda bulundu. Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, gelecek hedeflerine katkı sağlayacağına inandıkları halka arz sürecinin ilk adımını attıklarını söyledi.
