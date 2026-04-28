Ziraat Katılım ve Yeşilay’dan hayata değer katan kart

ZİRAAT Katılım ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, finansal bir enstrüman olmanın ötesinde güçlü bir sosyal sorumluluk vizyonunu temsil eden "Bağımsız Kart" kamuoyuna tanıtıldı. Bağımsız Kart kapsamında yapılan harcamaların belirli bir kısmı, doğrudan Yeşilay'ın bağımlılıklarla mücadele çalışmalarına bağış olarak aktarılıyor. Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, ekonomik değer üretmenin yanı sıra sosyal ve toplumsal sorumlulukları yerine getirmenin de önemine vurgu yaptı. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç ise, "Ziraat Katılım ile kurduğumuz bu iş birliği, ekonomik bir araç olmanın ötesinde toplumsal faydayı önceleyen ve dayanışma kültürünü büyüten önemli bir adımdır" diye konuştu. Bağımsız Kart'ın ortaya çıkış sürecine öncülük eden isim olarak projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, bağımlılıklarla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

