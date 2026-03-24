Ziraat Katılım’a Londra’dan ödül

ZİRAAT Katılım Bankası, özel bankacılık alanındaki müşteri girişimiyle Londra'da düzenlenen Wealth Briefing Avrupa Ödülleri'nde ödüle layık görüldü.Ziraat Katılım Bankası, Wealth Briefing Avrupa Ödülleri'nde özel bankacılık alanındaki müşteri girişimiyle ödüle değer bulundu. Londra'da düzenlenen törende ödülü, Ziraat Katılım Bankası Kredi Tahsis ve Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul İspaha ve Özel Bankacılık Bölüm Başkanı Ahmet Güney aldı. İspaha, "Özel bankacılık yaklaşımımızı yalnızca finansal ürün ve hizmet sunumuyla sınırlı görmüyoruz. Amacımız, yüksek gelir ve varlık grubundaki müşterilerimize yaşamlarının farklı alanlarını kapsayan, kişiye özel ve sürdürülebilir bir bankacılık deneyimi sunmak" dedi.