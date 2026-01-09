Ziraat ve TÜBİTAK’tan ‘dijital finans’ işbirliği

TÜBİTAK ile Ziraat Bankası, Türkiye'nin dijital finans ekosistemini ileriye taşıması amacıyla "Kripto Varlık Saklama ve İleri Teknolojiler Alanında İş Birliği Protokolü" imzaladı. protokol, kripto varlık saklama altyapısının yanı sıra siber güvenlik, büyük veri, yapay zeka, blokzincir ve kuantum bilişim gibi kritik alanlarda ortak Ar-Ge çalışmalarını kapsıyor. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, işbirliği ile ilgili olarak "Proje, blokzincir, siber güvenlik, yapay zeka ve büyük veri gibi alanlarda gelecekte yapılabilecek yeni çalışmalara da zemin teşkil edecek" dedi. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ise "Yerli ve milli teknoloji üretme kapasitemizi artırarak, blokzincir tabanlı dijital varlık saklama altyapısında ulusal bir standart oluşturmayı hedefliyoruz" değerlendirmesini yaptı. İşbirliğinin ilk somut adımı olarak, blokzincir teknolojilerinin temel taşı olan "Dijital Varlık Saklama Altyapısı" projesi başlatıldı.

GÜVENLİ LİMAN OLACAK

Fazlar halinde hayata geçirilecek projeyle Türkiye'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği regülasyonlarla uyumlu, yüksek güvenlikli ve yerli kripto varlık saklama mimarisi inşa edilecek. Bu altyapı, ulusal ölçekte bir referans noktası oluşturarak dijital finansın güvenli limanı olacak. Yerli ve milli imkânlarla geliştirilecek "Dijital Varlık Saklama Altyapısı" ile Türkiye, bu alanda kendi ulusal standartlarını belirleyecek. Protokol sadece kripto varlıklarla sınırlı kalmayacak. İki kurum, farklı alanlarda ortak ürün geliştirme süreçlerini de eş zamanlı olarak yürütecek.