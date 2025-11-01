Ziraat’e 988 milyon $’lık sendikasyon kredisi

ZİRAAT Bankası, toplam 988 milyon dolar tutarında yeni dış kaynak temin etti. Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirlik temalı fonlama ve dış finansmanda çeşitlendirme stratejileri kapsamında aynı yıl içerisinde ikinci sendikasyon kredisi başarıyla temin edildi. Söz konusu işlem 509 milyon dolar ve 413 milyon euro olmak üzere 367 gün vadeli iki dilimde gerçekleştirilirken, banka, toplam 988 milyon dolar tutarında yeni dış kaynak temin etmiş oldu. Finansman, toplam 31 bankanın katılımıyla gerçekleştirildi.

GÜVENİ GÖSTERİYOR

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, küresel koşulların sürekli değiştiği ve dünya ticaretindeki belirsizliklerin arttığı bir dönemde, aynı yıl içerisinde gerçekleştirdikleri ikinci sendikasyon kredisine gelen yüksek talebin, uluslararası finans çevrelerinin bankaya ve Türkiye ekonomisine duyduğu güveni bir kez daha gösterdiğini belirtti. Alpaslan Çakar, "Önümüzdeki dönemde sorumlu bankacılık anlayışımızı koruyarak, kaynaklarımızı çeşitlendirmeyi, dengeli bilanço yapımızı sürdürmeyi ve dış ticaretteki payımızı daha da artırmayı hedefliyoruz" dedi. Temin edilen yeni finansman ile 2025 yılı içerisinde Ziraat Bankası'nca sağlanan toplam sendikasyon kredisi tutarı 2.7 milyar dolara ulaşırken, toplamda bugüne kadar bir Türk bankası tarafından sağlanmış en yüksek tutarlı sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi olma özelliği taşıyor. Alpaslan Çakar, piyasa şartları ile uyumlu ve dengeli likidite yönetimi stratejileri doğrultusunda attıkları bu adımla sektörün en büyük bankası olarak sürdürülebilirlik odaklı iş modelini geliştirmeyi ve dış ticaretin finansmanındaki liderliklerini daha da pekiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.