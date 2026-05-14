Ziraat’ten ekonomiye rekor destek

Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı, jeopolitik gelişmelerin finansal piyasalar üzerindeki etkilerinin yoğun şekilde hissedildiği bir dönemde Ziraat Bankası, Türkiye ekonomisine sağladığı güçlü finansman desteğini artırarak sürdürdü. Banka, üretimden ihracata, tarımdan yatırımlara kadar ekonominin tüm stratejik alanlarında büyümeyi desteklemeye devam etti.

8.7 TRİLYON TL AKTİF

8.7 trilyon TL'yi aşan aktif büyüklüğüyle sektörün açık ara en büyük bankası olmayı sürdüren Ziraat Bankası, 2026 yılının ilk çeyreğinde toplam kredi büyüklüğünü 6.4 trilyon TL'nin üzerine taşıdı. Aynı dönemde Ziraat Bankası'nın bilanço büyüklüğü yaklaşık 200 milyar dolara ulaşırken, Ziraat Finans Grubu'nun konsolide bilanço büyüklüğü ise yaklaşık 220 milyar dolara ulaştı.

AÇIK ARA SEKTÖR LİDERİ

Ziraat Bankası, 2026 yılının ilk çeyreğinde elde ettiği 43.5 milyar TL net kâr ile; aktif büyüklük, toplam krediler, mevduat, özkaynaklar, net kâr, tarım kredileri, ihracat finansmanı, dış ticaret işlemleri, dijital müşteri sayısı ve kurumsal krediler başta olmak üzere birçok alanda sektör liderliğini güçlendirdi. Bankanın, aktif dijital müşteri sayısı 25 milyona ulaşırken, teknolojiye yapılan stratejik yatırımlarla, Türkiye'de dijital kanallar üzerinden gerçekleşen her 5 bankacılık işleminden birisi 'Ziraat' üzerinden gerçekleşti.

TARIMA 1 TRİLYON TL

Yılın ilk çeyreğinde, nakdi krediler yüzde 8.4 artışla 4.6 trilyon TL'ye ulaşırken, gayrinakdi krediler yüzde 11 artışla 1.8 trilyon TL'nin üzerine çıktı. Nakdi kredilerin yaklaşık yüzde 84'ü reel sektörün finansmanı amacıyla değerlendirildi. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı kredi politikalarını sürdüren Ziraat Bankası, Türk Lirası ağırlıklı finansman stratejisini güçlendirerek TL kredilerin payını yüzde 65'in üzerine çıkardı. Kredilerin sektörel dağılımında tarım ve imalat sanayi ön plana çıktı. Tarım kredilerinin büyüklüğü 1 trilyon lirayı aştı.

30 MİLYAR DOLAR KAYNAK

5.4 trilyon TL'ye ulaşan mevduat büyüklüğü ile bilançosunun ana fonlama kaynağını, tabana yaygın mevduat ile oluşturmaya devam eden Ziraat Bankası, yurt dışından sağlanan mevduat dışı kaynak büyüklüğünü 30 milyar dolar seviyesine taşıdı. Yılın ilk dört ayında yapılan işlemlerle toplam 8 milyar dolar tutarında kaynak temini gerçekleştiren Ziraat Bankası, Türkiye'ye en fazla kaynak girişini sağlayan banka olma konumunu sürdürdü. Ziraat Bankası 12 küresel ticaret koridorunun tamamında yüzde 20'yi aşan dış ticaret payıyla önemli bir kapsayıcılığa ulaştı.



LİDERLİĞİ İLERİ TAŞIDIK

ZİRAAT Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "2026 yılının ilk çeyreğinde, küresel ekonomide artan belirsizliklere ve yakın coğrafyamızda yaşanan jeopolitik gelişmelere rağmen; güçlü bilanço yapımız, etkin risk yönetimimiz ve yaygın hizmeta ğımız sayesinde sektörümüzdeki lider konumumuzu daha da ileri taşıdık. Reel sektörü, üretimi, ihracatı ve özellikle tarımı desteklemeyi önceliklendiren bankacılık yaklaşımımızla, ekonomimizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamayı sürdürdük. Kredilerimizi ağırlıklı olarak üretime yönlendirirken, Türkiye'nin yatırım, istihdam ve dış ticaret kapasitesine güçlü finansman desteği sunduk. Ziraat Finans Grubu olarak önümüzdeki dönemde de ülkemize en fazla katma değeri sağlayacak yatırım, istihdam, üretim, tarım ve ihracat odaklı büyüme yaklaşımını kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye'nin büyüme yolculuğuna katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.