‘Zirai don’ mağduru çiftçilere müjde: Resmi Gazete’de yayımlandı! Rakamlar belli oldu

Giriş Tarihi: 14.9.2025 15:14 Son Güncelleme: 14.9.2025 15:24

Türkiye’nin dört bir yanında bahar aylarında etkili olan ve çiftçilere zor anlar yaşatan zirai don için destek ödemelerine ilişkin ilk plan açıklandı. İlk belirlemelere göre maliyeti 21 Milyar TL olan destek paketi, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

65 il, 16 ürün destek kapsamına alındı

Karar kapsamında, Türkiye genelinde 65 ilde ve 16 ürün için destekleme ödemesi yapılacak. Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Bursa, Konya, Manisa, Malatya, Kayseri, Şanlıurfa, Gaziantep, Samsun ve İzmir'in de aralarında bulunduğu iller destekten yararlanacak.

Destekleme ödemesi yapılacak ürünler arasında antep fıstığı, armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, portakal, şeftali/ nektarin, üzüm ve vişne yer alıyor.

Ürün bazlı girdi maliyetleri

Kararın ekinde yayımlanan listeye göre, ödemeler ürün bazlı girdi maliyetleri dikkate alınarak yapılacak. Buna göre:

Antep fıstığı, armut, ayva, badem, ceviz, elma, kayısı, portakal ve üzüm için girdi maliyeti 5.000 TL/dekar,

Fındık için 4.200 TL/dekar,

Kiraz için 6.500 TL/dekar,

Limon için 4.500 TL/dekar,

Vişne için 5.500 TL/dekar olarak belirlendi.

Bu rakamlar, hasar oranlarına göre ve hasar alanlarına göre ödenecek. Ödemelere bu ay içinde başlanacak.

Başvuru ve şartlar

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtları bulunan,

Hasarları il/ilçe tarım müdürlüklerince tespit edilen,

Tarım sigortası yaptırmamış veya tarım sigortası olup don teminatı bulunmayan çiftçiler, destekleme ödemelerinden yararlanabilecek.

Çiftçilere toplamda 46,5 milyar lira ödenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada, bu kapsama giren 420 bin üretici olduğunu ve bu üreticilere yaklaşık 23,5 milyar lira destek ödemesi yapılacağını ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hasar tespitlerinin sonucunda, TARSİM sigortası kapsamındaki 50 bin 300 üretici için de toplam 23 Milyar Lira hasar tazminatı ödeneceğini; böylece toplamda 470 bin üreticiye, toplam 46,5 milyar liralık desteğin Kasım ayı sonuna kadar çiftlerin hesaplarına yatırılacağını açıklamıştı.

