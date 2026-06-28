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Giriş Tarihi: 28.06.2026

Zorlu’dan yeniden yapılandırma

Zorlu’dan yeniden yapılandırma
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Zorlu Grubu, Vestel ve tekstil şirketlerinin mevcut kredilerinin geri ödeme planı ve vade yapısının, faaliyetlerden sağlanan nakit akışıyla daha uyumlu hale getirilmesi amacıyla Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) başvurusunda bulunuldu. Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, "Savaşlara bağlı emtia fiyat dalgalanmaları, tedarik zincirindeki aksamalar, ana ihracat pazarımız Avrupa'daki durgunluk ve Çinli firmaların Avrupa pazarındaki güçlü yayılımının belirleyici olduğu makroekonomik konjonktürde attığımız bu adım; finansal yükümlülüklerimizin vade yapısını nakit akışımız ile uyumlu hale getirerek, bilanço yapımızı daha sağlıklı bir zemine taşımayı amaçlıyor" dedi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#AVRUPA

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Zorlu’dan yeniden yapılandırma
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