Zübeyde Hanım Eğitim ve Sergi Gemisi yeniden ziyarete açıldı

EĞİTİM VE KÜLTÜR MERKEZİ

Denizcilik kültürünün ve deniz sevgisinin daha geniş kitlelere yayılması için çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Bu projeyi, gençlerimiz başta olmak üzere, denizciliğe ilgi duyan herkesin faydalanabileceği bir eğitim ve kültür merkezi olarak görüyoruz." açıklamasında bulundu.

İzmir Pasaport Rıhtımı'nda konuşlu bulunan Zübeyde Hanım Gemisi, pazartesi ve perşembe günleri hariç olmak üzere her gün saat 10.00-17.30 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.