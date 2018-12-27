Fakirliğe ve geçim sıkıntısına karşı okunacak dualar

DUA

''Allahümme inni e'uzü bike mine'l küfri ve'l fakri.''

Allah'ım küfre düşmekten ve fakirlikten sana sığınırım.

DUA

''Allahümme inni e'uzü bike min zevali ni' metike ve tehavvüli afiyetike ve fücaeti nikmetike ve cemi'ı sahatıke.''

Allah'ım! Nimetinin yok olmasından, sağlık ve afiyetin bozulmasından ansızın belaya uğramaktan ve her türlü gazabından sana sığınırım.

DUA

'Allahümme inni e'uzü bike mine'l keseli ve'l herami ve'l me'semi ve'l mağrami ve min fitneti'l kabri ve azabi'l kabri ve min fitneti'n nari ve azabi'n nari ve min şerri fitneti'l ğına ve e'uzü bike min fitneti'l fakri.''

Allah'ım! Tembellikten ihtiyarlıktan, günahlardan, borçlardan, kabir azabından, cehennem azabından, zenginliğin ve fakirliğin fitnesinden sana sığınırım!