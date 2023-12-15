2024 ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Asgari ücret ve emekli maaşı ne kadar zamlanacak?

Giriş Tarihi: 15.12.2023 21:45 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 22:05

2024 ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Milyonlarca memur, emekli ve çalışan gözünü 2024 yılında yapılacak olan zamlara çevirdi. Asgari ücret ve emekli zammı için birçok farklı hesaplar yapılırken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan konuya ilişkin önemli bir açıklama geldi. "İmkanlarımızı zorlayarak emeklilerimizin yanında olacağız" diyen Yılmaz, memur emeklisine yapılacan zam oranını açıkladı. 2024 asgari ücret için de kritik mesajlar veren Yılmaz, "Bizim ana hedefimiz çalışanları enflasyona ezdirmemek olmuştur" dedi. Peki 2024 asgari ücret ne kadar olacak? Emekli maaşları ne kadar artacak? 2024 Ocak Emekli zammı belli oldu mu? İşte son dakika asgari ücret ve emekli zammı haberinin ayıntıları...