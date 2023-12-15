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Haberler Fotohaber 2024 ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Asgari ücret ve emekli maaşı ne kadar zamlanacak?
Giriş Tarihi: 15.12.2023 21:45 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 22:05

2024 ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Asgari ücret ve emekli maaşı ne kadar zamlanacak?

2024 ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Milyonlarca memur, emekli ve çalışan gözünü 2024 yılında yapılacak olan zamlara çevirdi. Asgari ücret ve emekli zammı için birçok farklı hesaplar yapılırken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan konuya ilişkin önemli bir açıklama geldi. "İmkanlarımızı zorlayarak emeklilerimizin yanında olacağız" diyen Yılmaz, memur emeklisine yapılacan zam oranını açıkladı. 2024 asgari ücret için de kritik mesajlar veren Yılmaz, "Bizim ana hedefimiz çalışanları enflasyona ezdirmemek olmuştur" dedi. Peki 2024 asgari ücret ne kadar olacak? Emekli maaşları ne kadar artacak? 2024 Ocak Emekli zammı belli oldu mu? İşte son dakika asgari ücret ve emekli zammı haberinin ayıntıları...

2024 ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Asgari ücret ve emekli maaşı ne kadar zamlanacak?

2024 ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı televizyon programında, milyonlarca memur, çalışan ve emeklinin beklediği asgari ücret ile emekli maaşı zammına ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu.

2024 ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Asgari ücret ve emekli maaşı ne kadar zamlanacak?

Ekonomideki yol haritasına ilişkin konuşan Cevdet Yılmaz,"Refah açısından tüketim olacak ama aşırı ve ithalatı körükleyen tüketim doğru değil. Hedef tasarruflarımızı artırmak. Yatırım ve ihracatı öncelendiren adımlar atıyoruz. Cari açığımızı düşürecek, katma değerimizi yükseltecek projelere uygun koşullu kredi verilecek." ifadelerini kullandı.

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2024 ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Asgari ücret ve emekli maaşı ne kadar zamlanacak?

2024 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Cevdet Yılmaz 2024 asgari ücret zammı için şöyle konuştu:

"Geçen yıl asgari ücretle ilgili iki önemli gelişme oldu. Asgari ücretti geçen yıl yüzde 107 artırdık. Tarihi bir kararla asgari ücreti vergiden muaf tuttuk.

2024 ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Asgari ücret ve emekli maaşı ne kadar zamlanacak?

Şimdi yeni bir müzakere başlamış durumda. 3 taraf var burada. İşletmelerle çalışanlar arasındaki dengeyi sağlamak gerek. Dolayısıyla bir denge içinde bunu belirleyeceğimizi düşünüyoruz. Bizim ana hedefimiz çalışanları enflasyona ezdirmemek olmuştur."

2024 ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Asgari ücret ve emekli maaşı ne kadar zamlanacak?

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve emekliye yapılacak emekli zammı hakkında da konuşan Yılmaz şunları kaydetti:

"İmkanlarımızı zorlayarak emeklilerimizin yanında olacağız. Memur emeklisiyle ilgili toplu sözleşme gereği alacakları bir fark ve enflasyon farkı var.

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