Altın fiyatları psikolojik direnci kırdı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 30 Kasım bugün ne kadar?

Giriş Tarihi: 30.11.2023 09:41 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 09:45

Altın fiyatları, Fed'in şahin politikalara son vereceği beklentisiyle haftaya yükselişini güçlendirerek başladı. Ons altın 2000 dolar, altın gram fiyatı 1900 TL psikolojik direncini kırdı. 7 ayın en yüksek seviyesini yakalayan ons altın tarafından destek bulan gram altın fiyatı 1907 TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Altın fiyatları bugün agresif hareketlerine ara verdi. Altın piyasası tarafında yaşanan hareketlilik sonrası Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatları merak konusu oldu. İşte piyasalarda fiyatlamalarda öne çıkan gelişmeler ve canlı rakamlar...