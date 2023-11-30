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Haberler Fotohaber Altın fiyatları psikolojik direnci kırdı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 30 Kasım bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 30.11.2023 09:41 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 09:45

Altın fiyatları psikolojik direnci kırdı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 30 Kasım bugün ne kadar?

Altın fiyatları, Fed'in şahin politikalara son vereceği beklentisiyle haftaya yükselişini güçlendirerek başladı. Ons altın 2000 dolar, altın gram fiyatı 1900 TL psikolojik direncini kırdı. 7 ayın en yüksek seviyesini yakalayan ons altın tarafından destek bulan gram altın fiyatı 1907 TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Altın fiyatları bugün agresif hareketlerine ara verdi. Altın piyasası tarafında yaşanan hareketlilik sonrası Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatları merak konusu oldu. İşte piyasalarda fiyatlamalarda öne çıkan gelişmeler ve canlı rakamlar...

Altın fiyatları psikolojik direnci kırdı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 30 Kasım bugün ne kadar?

Altın gram fiyatı dün zirvesini yenilemesiyle altın yatırımcısı 'Yükseliş sürecek mi' sorusuna yanıt arıyor. Kapalıçarşı'da ve kuyumcularda altın fiyatları tarafında yaşanan hareketlilik sonrası gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatları öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Altın fiyatları psikolojik direnci kırdı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 30 Kasım bugün ne kadar?

FED'DEN FAİZ İNDİRİM BEKLENTİSİYLE ONS GÜÇLENDİ

Altın fiyatları, dünya genelinde askeri çatışmalara yönelik endişeler, doların zayıflaması, ABD Merkez Bankasının (Fed) muhtemelen gelecek yılın ilk yarısında faiz indirimine gidebileceğine dönük beklentilerin güçlenmesiyle yükselişini sürdürdü.

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Altın fiyatları psikolojik direnci kırdı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 30 Kasım bugün ne kadar?

ONS FİYATI SON 7 AYIN EN YÜKSEĞİNDE!

ABD'de enflasyonun yavaşladığını gösteren veriler Fed'in faiz artırımlarını tamamladığına ilişkin öngörüleri desteklerken, ABD dolarının zayıflamasına ve tahvil faizlerinde düşüşe yol açtı.

3 ayın en düşük seviyesine yakın seyreden dolar endeksi ve düşen tahvil faizleri, altının ons fiyatını son 7 ayın en yüksek seviyesine taşıdı.

Altın fiyatları psikolojik direnci kırdı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 30 Kasım bugün ne kadar?

ONSDA REKOR 2 BİN 70 DOLAR!

Fed'in sıkılaştırma döngüsünün sonuna geldiğine dair beklentilerle artan taleple altının ons fiyatı üst üste 5 işlem gününde yükselerek 2 bin 50 doları test etti. Altının ons fiyatında rekor 8 Mart 2022'de görülen 2 bin 70,40 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatları psikolojik direnci kırdı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 30 Kasım bugün ne kadar?

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın genişleyeceği endişesinin de genellikle güvenli liman olarak görülen altının fiyatındaki artışa katkıda bulunduğunu belirten analistler, altın fiyatlarının Fed'in 2024'ün ilk yarısında "güvercin" bir eğilime doğru bir dönüş yapacağı yönündeki piyasa beklentileri tarafından yönlendirildiğini vurguladı.

Öte yandan düşük faiz oranları, faiz getirmeyen altını tutmanın fırsat maliyetini azaltırken, Hindistan'da düğün sezonu, Batı dünyasında Noel dönemi ve Çin'de yeni yılın altına olan talebi artırması bekleniyor.

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