Altın fiyatları tırmanışa geçti! İslam Memiş o seviyeler için uyardı: Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 23.09.2023 16:54 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 09:10

Altın fiyatları tarafında Fed baskısı sürüyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın yeni faiz mesajları sonrası 1913 dolara kadar gerileyen ons altın ve 1649 TL'ye kadar gerileyen gram altın fiyatı, altın fiyatları tarafında yeni alım fırsatları doğurdu. Yeni günde ise altın fiyatları tırmanışa geçti. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit bırakmasına karşın yılın geri kalanında bir faiz artışına daha gidebileceğinin sinyalini verdi. Söz konusu gelişmelerin ardından Fed'in hamlelerine en duyarlı göstergelerden biri olan 2 yıllık ABD hazine tahvili getirileri, Temmuz 2006'dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Peki gram altın fiyatı için yıl sonu beklentileri neler? Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Almalı mı satmalı mı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasındaki son dakika gelişmeler ile birlikte merak edilenleri Sabah.com.tr'ye değerlendirdi.