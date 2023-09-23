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Haberler Fotohaber Altın fiyatları tırmanışa geçti! İslam Memiş o seviyeler için uyardı: Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 23.09.2023 16:54 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 09:10

Altın fiyatları tırmanışa geçti! İslam Memiş o seviyeler için uyardı: Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları tarafında Fed baskısı sürüyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın yeni faiz mesajları sonrası 1913 dolara kadar gerileyen ons altın ve 1649 TL'ye kadar gerileyen gram altın fiyatı, altın fiyatları tarafında yeni alım fırsatları doğurdu. Yeni günde ise altın fiyatları tırmanışa geçti. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit bırakmasına karşın yılın geri kalanında bir faiz artışına daha gidebileceğinin sinyalini verdi. Söz konusu gelişmelerin ardından Fed'in hamlelerine en duyarlı göstergelerden biri olan 2 yıllık ABD hazine tahvili getirileri, Temmuz 2006'dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Peki gram altın fiyatı için yıl sonu beklentileri neler? Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Almalı mı satmalı mı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasındaki son dakika gelişmeler ile birlikte merak edilenleri Sabah.com.tr'ye değerlendirdi.

SÜMEYYE TUNCER
Altın fiyatları tırmanışa geçti! İslam Memiş o seviyeler için uyardı: Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın 'şahin' tonlu yönlendirmelerinin ardından geriledi. Yeni günde hızlı toparlanma yaşayan altın fiyatları için Fed belirsizliği devam ediyor. Gram altın fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.683 lira seviyesinde işlem görürken, ons altın 1925 dolar seviyesini koruyor. Peki gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın, 22 ayar bilezik altın fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in değerlendirmesiyle beraber canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları tırmanışa geçti! İslam Memiş o seviyeler için uyardı: Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?

İslam Memiş, Fed faiz kararı ve ABD'den gelen kritik veriler sonrası altın piyasasındaki yeni fiyatlamaları ve beklentilerini Sabah.com.tr'ye açıkladı. İşte uzman ismin o açıklamaları:

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Altın fiyatları tırmanışa geçti! İslam Memiş o seviyeler için uyardı: Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?

İSLAM MEMİŞ ALTIN FİYATI İÇİN O SEVİYEYİ İŞARET ETTİ

Altın fiyatları bu hafta dar bant aralığında işlemler gerçekleştirdi. Fed faiz kararı sonrası 1913 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın, şu anda 1925 dolar seviyesinde. Ons altın için 1910 dolar güçlü bir destek seviyesi ancak toparlanma gelebilir. Kısa vade için ons altın fiyatında 1910-1950 dolar direncini takip edeceğim. Orta ve uzun vade için ise 2000 dolar seviyesinin üzerindeki rakamlar mümkün gözüküyor.

Altın fiyatları tırmanışa geçti! İslam Memiş o seviyeler için uyardı: Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI İÇİN FED BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Fed'in belirsizliği hala piyasalarda devam ediyor. Altın fiyatları için bir yön kırılımı yok. Fed, faiz artırımını bu ay pas geçti. Ancak tekrar bir faiz artışına gidilebileceği yönünde şahin tonlu bir açıklama yapıldı. Bu da piyasalarda yeni bir fiyatlamayı zorlaştırıyor. Ama görünen o ki 2000 dolar üzerinde ataklar gerçekleştirmek isteyen bir ons altın var karşımızda.

Altın fiyatları tırmanışa geçti! İslam Memiş o seviyeler için uyardı: Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?

'GRAM ALTIN İÇİN BU FIRSAT DEĞERLENDİRİLMELİ'

Ben şu anki kısa vadeli baskılanmanın altın fiyatları için bir alım fırsatı sunduğunu düşünüyorum. Gram altın için kısa vadede 1700-1720 bant aralığını takip etmeye devam ediyorum. Ama Ekim ayı itibariyle gram altın fiyatı için yukarı yönlü hareketler başlayabilir.

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