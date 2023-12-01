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Haberler Fotohaber Altın gram fiyatı geriledi! Almalı mı satmalı mı? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 1 Aralık bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 01.12.2023 09:31 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 09:31

Altın gram fiyatı geriledi! Almalı mı satmalı mı? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 1 Aralık bugün ne kadar?

Altın fiyatları haftaya yüksek hacimle başladı. Altın gram fiyatı 7 ayın zirvesini gören ons altın tarafından esen rüzgarla tüm zamanların rekorunu kırdı. Haftanın son işlem gününde gram altın fiyatı 1900 TL psikolojik direncinin altında fiyatlandı. Dalgalı seyir sonrası altın yatırımcısı 'Almalı mı satmalı mı' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu kapsamda gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı Kapalıçarşı'da en çok takip edilenler arasına girdi. İşte son dakika gelişmeleri ve piyasadan canlı rakamlar...

Altın gram fiyatı geriledi! Almalı mı satmalı mı? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 1 Aralık bugün ne kadar?

Altın gram fiyatı ABD'den gelen beklentilerle güçlenen ons altından destek bularak zirvesini yeniledi. Gram altın fiyatı haftanın son işlem gününde rekorlar serisine ara verdi. Altın borcu olanlar veya düğün yapacaklar ise bu durulma için 'Alım fırsatı mı' sorusuna yanıt arıyor. İşte altın piyasasında son durum...

Altın gram fiyatı geriledi! Almalı mı satmalı mı? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 1 Aralık bugün ne kadar?

ONS ALTIN 2 BİN 70 DOLAR İLE 7 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Ons altın fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) muhtemelen gelecek yılın ilk yarısında faiz indirimine gidebileceğine dönük beklentilerin güçlenmesiyle 7 ayın zirvesine çıktı. Onsda rekor seviyesi ise 2.070 dolar olarak gerçekleşti.

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Altın gram fiyatı geriledi! Almalı mı satmalı mı? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 1 Aralık bugün ne kadar?

ALTIN GRAM FİYATI GERİLEDİ

Altın gram fiyatları hafta boyunca ons tarafından bulduğu destekle 1900 TL psikolojik direncini kırarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Haftanın son işlem gününde psikolojik eşiğinin altına gerileyen gram altın fiyatları sonrası altın yatırımcısı piyasadaki son durumlara odaklandı.

Altın gram fiyatı geriledi! Almalı mı satmalı mı? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 1 Aralık bugün ne kadar?

İSLAM MEMİŞ'DEN DİKKAT ÇEKEN ALTIN YORUMLARI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasında Aralık ayında yaşanacak muhtemel senaryoya dair altın yorumlarında bulundu.

Altın gram fiyatı geriledi! Almalı mı satmalı mı? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 1 Aralık bugün ne kadar?

Uzman isim, "1900-2000 TL fiyat aralığında gidip gelen bir gram altın göreceğiz. Ancak ons altın nedenli yıl sonuna kadar tekrar altın gram fiyatı 1900 lira seviyesinin altına sarkacak." İfadelerini kullandı.

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