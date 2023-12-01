Altın gram fiyatı geriledi! Almalı mı satmalı mı? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 1 Aralık bugün ne kadar?

Giriş Tarihi: 01.12.2023 09:31 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 09:31

Altın fiyatları haftaya yüksek hacimle başladı. Altın gram fiyatı 7 ayın zirvesini gören ons altın tarafından esen rüzgarla tüm zamanların rekorunu kırdı. Haftanın son işlem gününde gram altın fiyatı 1900 TL psikolojik direncinin altında fiyatlandı. Dalgalı seyir sonrası altın yatırımcısı 'Almalı mı satmalı mı' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu kapsamda gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı Kapalıçarşı'da en çok takip edilenler arasına girdi. İşte son dakika gelişmeleri ve piyasadan canlı rakamlar...