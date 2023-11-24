Altın gram fiyatı için yön yukarı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?

Altın gram fiyatı tüm zamanların rekorunu kırmasıyla altın yatırımcısı 'Yükseliş sürecek mi' sorusuna yanıt aramaya başladı. Kapalıçarşı'da ve kuyumcularda altın fiyatları tarafında yaşanan hareketlilik sonrası gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatları en çok merak edilenler arasında yer aldı. Özellikle altın borcu olanlar ve düğün yapacaklar günlük olarak canlı altın fiyatları takibi yapıyor.