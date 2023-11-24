Altın gram fiyatı için yön yukarı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?

Altın fiyatları hafta boyunca yükseliş trendinde devam etti. Ons altın 2000 dolar eşiği üzerine çıkmasının ardından ABD borsalarının dün ve bugün kapalı olması piyasalarda düşük hacim izlenirken altın fiyatları agresif hareketlerine ara verdi. Ons altın yükselişlerinden destek bulan altın gram fiyatı dün tüm zamanların rekorunu kırdı. Altın fiyatları tarafında yaşanan hareketlilik sonrası Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatları merak konusu oldu. İşte canlı altın fiyatları...