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Haberler Fotohaber Altın gram fiyatı için yön yukarı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 24.11.2023 12:09 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 12:09

Altın gram fiyatı için yön yukarı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?

Altın fiyatları hafta boyunca yükseliş trendinde devam etti. Ons altın 2000 dolar eşiği üzerine çıkmasının ardından ABD borsalarının dün ve bugün kapalı olması piyasalarda düşük hacim izlenirken altın fiyatları agresif hareketlerine ara verdi. Ons altın yükselişlerinden destek bulan altın gram fiyatı dün tüm zamanların rekorunu kırdı. Altın fiyatları tarafında yaşanan hareketlilik sonrası Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatları merak konusu oldu. İşte canlı altın fiyatları...

Altın gram fiyatı için yön yukarı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?

Altın gram fiyatı tüm zamanların rekorunu kırmasıyla altın yatırımcısı 'Yükseliş sürecek mi' sorusuna yanıt aramaya başladı. Kapalıçarşı'da ve kuyumcularda altın fiyatları tarafında yaşanan hareketlilik sonrası gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatları en çok merak edilenler arasında yer aldı. Özellikle altın borcu olanlar ve düğün yapacaklar günlük olarak canlı altın fiyatları takibi yapıyor.

Altın gram fiyatı için yön yukarı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?

ONS ALTIN 2000 DOLAR SEVİYESİNDE TUTUNMA MÜCADELESİ VERİYOR

Ons altın 2023 Mayıs ayından bu yana Orta Doğu'da gerginliğin artması ve Fed'in agresif faiz artırımı polikilarının sona geldiği beklentisiyle ilk kez 2000 dolar psikolojik direncinin üzerine yükseldi.

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Altın gram fiyatı için yön yukarı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?

GRAM ALTIN ONS TARAFINDAN ESEN RÜZGARLARLA YÖN BULUYOR

Yurt içinde gram altın TL fiyatı için de belirleyici olan ons altın 2000 dolar düzeyinin üzerinde tutunma mücadelesi veriyor. Ons altın tarafından esen rüzgarla altın gram fiyatları 1850 TL seviyesinin üzerinde hafta içinde rekor tazeledi.

Altın gram fiyatı için yön yukarı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?

Altın piyasasında yaşanan bu hareketlilik sonrası elindeki tasarrufu yatırım haline çevirmek isteyen, borcu olan veya düğün yapmak isteyen vatandaşlar Kapalıçarşı ve kuyumcularda altın fiyatları takibi yapmaya başladı.

Altın gram fiyatı için yön yukarı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.850,69
SATIŞ(TL) 1.850,90

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