MEMUR, EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon farkı açıklanıyor! SGK en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE OLDU?

Kasım ayı enflasyon beklentisi belli oldu. Asgari ücret, emekli ve memur zammı için önemli bir belirteç olan 5 aylık enflasyon verisi için ekonomistlerin tahmini belli oldu. Ekonomistler Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,68 artacağını tahmin etti. Yine ankete katılan ekonomistlerin Kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3 en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin Kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 61,36 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,61'e çıkacağı hesaplanıyor.