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Haberler Fotohaber MEMUR, EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon farkı açıklanıyor! SGK en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 04.12.2023 06:46 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 06:47

MEMUR, EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon farkı açıklanıyor! SGK en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekliye zam ve memur zammı için düzenleme geliyor. SGK emekli zammı, memur maaş zammı için 5 aylık enflasyon farkı bugün belli olacak. TÜİK'in Kasım ayı enflasyon oranının son dakika açıklamasıyla refah payı hariç Ocak emekli zammı büyük oranda netleşecek. Rakamlar Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında da yer alacak. Nihai rakamlar Aralık enflasyonunun 2024 Ocak başında açıklanmasıyla kesinleşecek. 5 aylık enflasyon beklentisine göre emekli ve memur zammı tablosu ne oldu? İşte memur ve emekli maaşı zam hesaplama tablosu...

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MEMUR, EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon farkı açıklanıyor! SGK en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberleri...Emekli ve memur Ocak zammı bugün büyük oranda netleşiyor. Emekli maaşı ve memur zammı için nihai rakamlar 2024 yılı başında TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası kesinleşecek. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte tek tabloda memur ve SGK emekli maaşı hesaplamaları...

MEMUR, EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon farkı açıklanıyor! SGK en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞI VE MEMUR ZAMMI İÇİN 5 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞECEK

Milyonlarca işçi, emekli ve memur TÜİK'e kilitlendi. SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ve memur maaş zammı için 5 aylık enflasyon farkı bugün TÜİK'in Kasım ayı enflasyon rakamlarını duyurması sonrası belli olacak.

5 aylık enflasyon oranı aynı zamanda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında yeni ücretin tespiti için önemli bir veri olarak yer alacak. Komisyon ilk toplantısını 11 Aralık tarihinde gerçekleştirecek.

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MEMUR, EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon farkı açıklanıyor! SGK en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

NİHAİ EMEKLİ, MEMUR ZAM ORANI OCAK BAŞINDA BELLİ OLACAK

TÜİK 3 Ocak Çarşamba günü Aralık ayı enflasyon verisini açıklayacak. Böylece 6 aylık enflasyon oranı kesinleşecek. Bundan sonra refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ve memur maaş zammı için nihai rakamlar belli olacak.

MEMUR, EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon farkı açıklanıyor! SGK en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

KASIM ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yarın Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Enflasyon oranı TÜFE, 4 Aralık Pazartesi günü (bugün) saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklanacak. Öte yandan Kasım ayı enflasyon beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

MEMUR, EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon farkı açıklanıyor! SGK en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE OLDU?

Kasım ayı enflasyon beklentisi belli oldu. Asgari ücret, emekli ve memur zammı için önemli bir belirteç olan 5 aylık enflasyon verisi için ekonomistlerin tahmini belli oldu. Ekonomistler Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,68 artacağını tahmin etti. Yine ankete katılan ekonomistlerin Kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3 en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin Kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 61,36 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,61'e çıkacağı hesaplanıyor.

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