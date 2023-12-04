5 aylık enflasyon farkı belli oldu! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? | Video
Emekliye zam ve memur zammı için düzenleme geliyor. SGK emekli zammı, memur maaş zammı için 5 aylık enflasyon farkı bugün belli oldu. TÜİK'in Kasım ayı enflasyon oranının son dakika açıklamasıyla refah payı hariç Ocak emekli zammı büyük oranda netleşti. Veriler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında da yer alacak. Nihai rakamlar Aralık enflasyonunun 2024 Ocak başında açıklanmasıyla kesinleşecek. 5 aylık enflasyon farkı ile emekli ve memur zammı tablosu ne oldu? İşte memur ve emekli maaşı zam hesaplama tablosu
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