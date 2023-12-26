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Haberler Fotohaber Eşi benzeri görülmemiş garabet karar! Özgür Karabat 254 haberi Bodrum’daki mahkemeye kaldırttı
Giriş Tarihi: 26.12.2023 21:26 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 22:16

Eşi benzeri görülmemiş garabet karar! Özgür Karabat 254 haberi Bodrum’daki mahkemeye kaldırttı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve PM Üyesi Özgür Karabat, hakkındaki seks kasedi skandalı ve İBB ihalelerindeki yolsuzluk iddiaları gibi haberlerin de olduğu 254 haberi kaldırttı. Ekrem İmamoğlu'nun yakın ekibinde olan Karabat'ın kararı Bodrum 2.Sulh Ceza Hakimliği'nden çıkarması dikkat çekti. Eşi benzeri daha önce görülmemiş şekilde 254 habere erişim engeli getiren Fatih Kale isimli hakimin kararı neye göre verdiği de kamuoyunda merak konusu oldu. Erişim engeli getirilen 254 haber arasında İstanbul'da arıza yapan tramvay haberinin bulunması da alınan kararda şaibe olup olmadığı sorularını beraberinde getirdi.

SABAH İNTERNET
Eşi benzeri görülmemiş garabet karar! Özgür Karabat 254 haberi Bodrum’daki mahkemeye kaldırttı

İBB'deki para ilişkileri ve aldığı ihaleler ile sık sık gündeme gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat, hakkında çıkan haberleri kaldırtmak için harekete geçti.

Eşi benzeri görülmemiş garabet karar! Özgür Karabat 254 haberi Bodrum’daki mahkemeye kaldırttı

NEDEN BODRUM 2.SULH CEZA MAHKEMESİ TERCİH EDİLDİ?

Karabat, İstanbul Milletvekili olmasına ve şehirde ikamet etmesine rağmen çok ilginç bir şekilde hakkını İstanbul'daki mahkemelerde aramadı. Karabat, Bodrum 2.Sulh Ceza Mahkemesi'ne avukatı aracılığı ile başvurdu.

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Eşi benzeri görülmemiş garabet karar! Özgür Karabat 254 haberi Bodrum’daki mahkemeye kaldırttı

EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ KARAR TEPKİ ÇEKTİ!

Karabat'ın başvurusu sonrası mahkeme eşi benzeri görülmemiş bir karara imza attı. Bodrum 2.Sulh Ceza Hakimliği'nde görevli Hakim Fatih Kale, 254 habere erişim engeli getirdi. Kale'nin hangi gerekçe ile bu garabet kararı aldığı ise merak konusu oldu. Çıkan karar sonrası 'Özgür Karabat, Bodrum 2.Sulh Ceza Hakimliği'ni bilerek mi seçti?' sorusu da bir başka tartışma konusu olarak kamuoyunda konuşulmaya başlandı.

Eşi benzeri görülmemiş garabet karar! Özgür Karabat 254 haberi Bodrum’daki mahkemeye kaldırttı

BOZULAN TRAMVAY HABERİ BİLE KALDIRILDI

Bodrum 2.Sulh Ceza Hakimliği'nce verilen kararın içindeki bir ayrıntı da gözlerden kaçmadı. Adeta bir sipariş gibi yürürlüğe sokulan mahkeme kararı ile İstanbul'da bozulan bir tramvay ile ilgili habere de erişim engeli getirildi.

Eşi benzeri görülmemiş garabet karar! Özgür Karabat 254 haberi Bodrum’daki mahkemeye kaldırttı

BAKANLIK TARAFINDAN BAŞLATILAN SORUŞTURMA HABERİ HANGİ GEREKÇE İLE KALDIRILDI?

İETT bakım ve onarım ihalesinde yaklaşık 2 milyar liralık bir vurgun olduğu iddia edildi. İddialar üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. MASAK, Karabat ve İBB yönetiminin içinde olduğu iddia edilen vurgun ile ilgili soruşturma başlattı. Karabat'ın özellikle seçtiği anlaşılan Bodrum'daki yerel mahkemenin soruşturma haberine bile engelleme getirebilmesi hayrete düşürdü.

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