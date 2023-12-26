Giriş Tarihi: 26.12.2023 21:26
Güncelleme Tarihi: 26.12.2023
22:16
Eşi benzeri görülmemiş garabet karar! Özgür Karabat 254 haberi Bodrum’daki mahkemeye kaldırttı
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve PM Üyesi Özgür Karabat, hakkındaki seks kasedi skandalı ve İBB ihalelerindeki yolsuzluk iddiaları gibi haberlerin de olduğu 254 haberi kaldırttı. Ekrem İmamoğlu'nun yakın ekibinde olan Karabat'ın kararı Bodrum 2.Sulh Ceza Hakimliği'nden çıkarması dikkat çekti. Eşi benzeri daha önce görülmemiş şekilde 254 habere erişim engeli getiren Fatih Kale isimli hakimin kararı neye göre verdiği de kamuoyunda merak konusu oldu. Erişim engeli getirilen 254 haber arasında İstanbul'da arıza yapan tramvay haberinin bulunması da alınan kararda şaibe olup olmadığı sorularını beraberinde getirdi.