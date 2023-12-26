Eşi benzeri görülmemiş garabet karar! Özgür Karabat 254 haberi Bodrum’daki mahkemeye kaldırttı

BOZULAN TRAMVAY HABERİ BİLE KALDIRILDI

Bodrum 2.Sulh Ceza Hakimliği'nce verilen kararın içindeki bir ayrıntı da gözlerden kaçmadı. Adeta bir sipariş gibi yürürlüğe sokulan mahkeme kararı ile İstanbul'da bozulan bir tramvay ile ilgili habere de erişim engeli getirildi.