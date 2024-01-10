ÇILGIN SAYISAL LOTO 10 OCAK ÇARŞAMBA || Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, saat kaçta çekilecek, sonuçlar nereden açıklanır?

Çılgın Sayısal Loto 10 Ocak çekilişi için geri sayım başladı. Günün şanslı numaraları MP youtube hesabından canlı olarak açıklanırken, Joker ve Süper Star numaraları da belli olacak. 6 şanslı rakamı tutturan kişi büyük ödülü kazanacak. Peki, büyük ikramiyeye giden yolda Çılgın Sayısal Loto 10 Ocak Çarşamba çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte,canlı izle ve sonuç sorgulama ekranı!