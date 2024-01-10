Giriş Tarihi: 10.01.2024 18:37
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
18:37
ÇILGIN SAYISAL LOTO 10 OCAK ÇARŞAMBA || Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, saat kaçta çekilecek, sonuçlar nereden açıklanır?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi için heyecan dorukta. Çekilişe saatler kala sonuçları merak eden kişiler millipiyangoonline.com sitesini ziyaret etmeye başladı. Haftanın üç günü açıklanan sonuçlarda, bu hafta ikinci kez sonuçlar sahiplerine ulaşacak. Pazartesi, Çarşamba ve Pazar olmak üzere haftada üç gün ilan edilen sonuçlar, bu akşam açıklanacak. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, saat kaçta çekilecek, sonuçlar nereden açıklanır? İşte, detaylar!