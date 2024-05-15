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Haberler Fotohaber Çılgın Sayısal Loto 15 Mayıs 2024 açıklandı mı? Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ
Giriş Tarihi: 15.05.2024 18:07 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 18:07

Çılgın Sayısal Loto 15 Mayıs 2024 açıklandı mı? Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 15 Mayıs Çarşamba çekilişi ile arama geçmişlerindeki yerini aldı. Bilet sahipleri kazandıran numaralar arasında biletlerini kontrol ediyor. Haftanın üç günü gerçekleşen şans oyununa dair tüm merak edilenler Milli Piyango Online üzerinden öğreniliyor. Bugünkü Joker ve SüperStar da araştırılıyor. İşte, Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı...

Çılgın Sayısal Loto 15 Mayıs 2024 açıklandı mı? Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ

Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası Milli Piyango Online üzerinden takip ediliyor. Kazandıran 6 numaranın ardındaki büyük ikramiye 300 milyon TL'yi aşıyor. Bilet sahipleri ekran başında yansıyan çekiliş toplarına odaklandı. Peki; 15 Mayıs 2024 Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu, saat kaçta açıklanıyor?

Çılgın Sayısal Loto 15 Mayıs 2024 açıklandı mı? Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango Online üzerinden haftada 3 kez oynanan Sayısal Loto Çarşamba çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 15 Mayıs saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

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Çılgın Sayısal Loto 15 Mayıs 2024 açıklandı mı? Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

Çılgın Sayısal Loto 15 Mayıs 2024 açıklandı mı? Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ

SÜPERSTAR NEDİR, NASIL OYNANIR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto'da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

Çılgın Sayısal Loto kuponu 10 TL iken ekleyeceğin 1 SüperStar numarası 5 TL'dir. Dolayısı ile 1 kolon Süperstar'lı Çılgın Sayısal Loto kuponu 15 TL'dir.

Sadece Süperstar numarasını bildiğin durumda dahi ikramiye kazanırsın!

Süperstar çekilişleri, haftanın 3 günü Çılgın Sayısal Loto çekiliş küresinden farklı 2. bir çekiliş küresi ile 90 top içerisinden 1 tane Süperstar numarası çekilerek yapılır.

Çılgın Sayısal Loto 15 Mayıs 2024 açıklandı mı? Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ

SüperStar Nasıl Oynanır?

SüperStar, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir.

SüperStar, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, Çılgın Sayısal Loto numaralarına ek olarak Süperstar numaranı işaretlemek için öncelikle 6 adet Çılgın Sayısal loto numarası seçmeli sonrasında aynı kolon için 1 adet SüperStar numarası seçmelisin.
Sistem Oyunu modunda, en az 6 Çılgın Sayısal Loto numarası ve en çok 30 SuperStar numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

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