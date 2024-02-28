Giriş Tarihi: 28.02.2024 19:58
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
19:58
SAYISAL LOTO SONUÇLARI 28 Şubat Çarşamba! MPİ Çılgın Sayısal Loto sorgulama Milli Piyango Online sayfası
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 28 Şubat Çarşamba çekilişi canlı yayın MP TV üzerinden takip ediliyor. Haftannın üç günü noter huzurunda gerçekleşen çekilişin ardından bilet sahipleri kazandıran numaraları kontrol ediyor. Numaraların yanı sıra Joker ve SüperStar da oldukça önemli. Milli Piyango Online üzerinde yer alan bilet sorgulama ekranı ziyaret ediliyor. İşte, Sayısal Loto sorgulama MPİ linki...