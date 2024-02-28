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Haberler Fotohaber SAYISAL LOTO SONUÇLARI 28 Şubat Çarşamba! MPİ Çılgın Sayısal Loto sorgulama Milli Piyango Online sayfası
Giriş Tarihi: 28.02.2024 19:58 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 19:58

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 28 Şubat Çarşamba! MPİ Çılgın Sayısal Loto sorgulama Milli Piyango Online sayfası

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 28 Şubat Çarşamba çekilişi canlı yayın MP TV üzerinden takip ediliyor. Haftannın üç günü noter huzurunda gerçekleşen çekilişin ardından bilet sahipleri kazandıran numaraları kontrol ediyor. Numaraların yanı sıra Joker ve SüperStar da oldukça önemli. Milli Piyango Online üzerinde yer alan bilet sorgulama ekranı ziyaret ediliyor. İşte, Sayısal Loto sorgulama MPİ linki...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 28 Şubat Çarşamba! MPİ Çılgın Sayısal Loto sorgulama Milli Piyango Online sayfası

Sayısal Loto sorgulama ekranı (https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari/sayisal-loto) gündemdeki yerini aldı. 178 milyonu aşan büyük ikramiye için 6 numara ekrana yansıyor. Canlı olarak veya çekiliş sonrasında bilet kontrolü sağlanabiliyor. Peki; 28 Şubat Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır, nereden öğrenilir? İşte, tüm bilgiler...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 28 Şubat Çarşamba! MPİ Çılgın Sayısal Loto sorgulama Milli Piyango Online sayfası

28 ŞUBAT ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekilişi haftanın 3 günü gerçekleşiyor. 28 Şubat Çarşamba çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor. Kazandıran numaralar, Joker ve SüperStar ekrana yansıyor.

İşte MP TV canlı yayın ve bilet sorgulama ekranı:

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SAYISAL LOTO SONUÇLARI 28 Şubat Çarşamba! MPİ Çılgın Sayısal Loto sorgulama Milli Piyango Online sayfası

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

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SAYISAL LOTO SONUÇLARI 28 Şubat Çarşamba! MPİ Çılgın Sayısal Loto sorgulama Milli Piyango Online sayfası

SÜPER STAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto'da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

Çılgın Sayılsal Loto kuponu 6 TL iken ekleyeceğin 1 SüperStar numarası 3 TL'dir. Dolayısı ile 1 kolon Süperstar'lı Çılgın Sayısal Loto kuponu 9 TL'dir.

Sadece Süperstar numarasını bildiğin durumda dahi ikramiye kazanırsın!

Süperstar çekilişleri, haftanın 3 günü Çılgın Sayısal Loto çekiliş küresinden farklı 2. bir çekiliş küresi ile 90 top içerisinden 1 tane Süperstar numarası çekilerek yapılır.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 28 Şubat Çarşamba! MPİ Çılgın Sayısal Loto sorgulama Milli Piyango Online sayfası

SÜPERSTAR NE KADAR KAZANDIRIR?

SüperStar'ın Çılgın Sayısal Loto'da olduğu gibi oyuncuya dağıtım oranı %55'tir.

Çılgın Sayısal Loto'da 6, 5+1, 5, 4, 3, 2 bilenlere ödül dağıtımı aynı kurallar ile devam ederken ,

SüperStar ile her bir kazanç kategorisinde bildiğin numaraların yanısıra Süperstar numarasını da bilirsen Çılgın Sayısal Loto kazancına ek SüperStar kazancı elde edersin.

Süperstar'lı oynanan bir Çılgın Sayısal Loto kolonu için hiçbir Çılgın Sayısal Loto numarasını tutturamasan bile sadece SüperStar numarasını tutturarak 25 TL ikramiye kazanırsın!

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