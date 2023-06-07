Giriş Tarihi: 07.06.2023 20:16
Güncelleme Tarihi: 07.06.2023
20:16
Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı || 7 Haziran 2023 çılgın sayısal loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ sorgulama ekranı
Milli Piyango ile haftada üç gün gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişindeki heyecan haftanın üçüncü gününde de kaldığı yerden devam ediyor. Her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri çekilen sayısal lotonun ilki pazartesi akşamı çekilmişti. Bugün ikinci defa çekilecek olan 7 Haziran sayısal loto sonuçları için heyecan başladı. Çılgın Sayısal Loto sonuçları 7 Haziran 2023 Çarşamba çekilişi Milli Piyango Online ekranından takip ediliyor. MP TV canlı izle ekranı anbean takip ediliyor. 206,052 milyon TL'lik büyük ikramiye 6 kazandıran numaranın ardında yerini alacak. Joker ve SüperStar da sorgulanmaya başladı. Sayısal Loto sorgulama bugün çekilen şans oyunu ile gündemdeki yerini aldı. MPİ bilet sorgulama ekranında çekiliş sonuçları araştırılıyor. İşte,7 Haziran 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula ekranı!