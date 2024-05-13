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Haberler Fotohaber Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı izle! Milli Piyango 13 Mayıs Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 13.05.2024 18:14 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 18:14

Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı izle! Milli Piyango 13 Mayıs Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Sayısal Loto sonuçları 13 Mayıs Pazartesi çekilişi canlı izle ekranıyla takip ediliyor. Haftanın üç günü gerçekleşen çekiliş; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleşiyor. 296 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye 6 kazandıran numara, Joker ve SüperStar arkasında gizli. Peki; bugün çekilen Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, ayrıntılar...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı izle! Milli Piyango 13 Mayıs Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 13 Mayıs Pazartesi çekilişi ile gündemde. Milli Piyango Online üzerinden oynanan şans oyununda kazandıran numaralar takip ediliyor. Bilet sahipleri ekran başında. İşte, Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı ile Joker ve SüperStar...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı izle! Milli Piyango 13 Mayıs Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

BUGÜN ÇEKİLEN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango Online üzerinden haftada 3 kez oynanan Sayısal Loto Pazartesi çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 13 Mayıs saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı izle! Milli Piyango 13 Mayıs Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı izle! Milli Piyango 13 Mayıs Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

SÜPERSTAR NEDİR, NASIL OYNANIR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto'da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

Çılgın Sayısal Loto kuponu 10 TL iken ekleyeceğin 1 SüperStar numarası 5 TL'dir. Dolayısı ile 1 kolon Süperstar'lı Çılgın Sayısal Loto kuponu 15 TL'dir.

Sadece Süperstar numarasını bildiğin durumda dahi ikramiye kazanırsın!

Süperstar çekilişleri, haftanın 3 günü Çılgın Sayısal Loto çekiliş küresinden farklı 2. bir çekiliş küresi ile 90 top içerisinden 1 tane Süperstar numarası çekilerek yapılır.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı izle! Milli Piyango 13 Mayıs Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

SüperStar Nasıl Oynanır?

SüperStar, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir.

SüperStar, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, Çılgın Sayısal Loto numaralarına ek olarak Süperstar numaranı işaretlemek için öncelikle 6 adet Çılgın Sayısal loto numarası seçmeli sonrasında aynı kolon için 1 adet SüperStar numarası seçmelisin.
Sistem Oyunu modunda, en az 6 Çılgın Sayısal Loto numarası ve en çok 30 SuperStar numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

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