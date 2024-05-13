Giriş Tarihi: 13.05.2024 18:14
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
18:14
Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı izle! Milli Piyango 13 Mayıs Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama
Sayısal Loto sonuçları 13 Mayıs Pazartesi çekilişi canlı izle ekranıyla takip ediliyor. Haftanın üç günü gerçekleşen çekiliş; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleşiyor. 296 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye 6 kazandıran numara, Joker ve SüperStar arkasında gizli. Peki; bugün çekilen Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, ayrıntılar...