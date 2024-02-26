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Haberler Fotohaber Sayısal Loto 26 Şubat Pazartesi çekilişi canlı yayın! Milli Piyango Online MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama linki
Giriş Tarihi: 26.02.2024 18:56 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 18:56

Sayısal Loto 26 Şubat Pazartesi çekilişi canlı yayın! Milli Piyango Online MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama linki

Her hafta üç gün; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişi 26 Şubat günü bilet sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. Büyük ikramiye 6 kazandıran numara ve Joker ile SüperStar numaralarının arkasında duruyor. MP TV canlı yayın izle ekranı başında yerler alındı. MPİ bilet sorgulama ekranı (https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari/sayisal-loto) takip edilmeye başladı. İşte, Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası...

Sayısal Loto 26 Şubat Pazartesi çekilişi canlı yayın! Milli Piyango Online MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama linki

Çılgın Sayısal Loto sorgulama işlemleri her çekiliş günü hız kazanıyor. Büyük ikramiye tutarı 175 milyonu aşmış durumda. Şans oyunu severler Milli Piyango çekiliş sonuçları sayfasında biletini kontrol ediyor veya numaraları canlı olarak görmek isteyenler noter huzurunda gerçekleşen çekilişi takip ediyor. İşte, bugün çekilen 26 Şubat Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı...

Sayısal Loto 26 Şubat Pazartesi çekilişi canlı yayın! Milli Piyango Online MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama linki

26 ŞUBAT ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekilişi haftanın 3 günü gerçekleşiyor. 26 Şubat Pazartesi çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor. Kazandıran numaralar, Joker ve SüperStar ekrana yansıyor.

İşte MP TV canlı yayın ve bilet sorgulama ekranı:

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Sayısal Loto 26 Şubat Pazartesi çekilişi canlı yayın! Milli Piyango Online MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama linki

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

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Sayısal Loto 26 Şubat Pazartesi çekilişi canlı yayın! Milli Piyango Online MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama linki

SÜPER STAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto'da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

Çılgın Sayılsal Loto kuponu 6 TL iken ekleyeceğin 1 SüperStar numarası 3 TL'dir. Dolayısı ile 1 kolon Süperstar'lı Çılgın Sayısal Loto kuponu 9 TL'dir.

Sadece Süperstar numarasını bildiğin durumda dahi ikramiye kazanırsın!

Süperstar çekilişleri, haftanın 3 günü Çılgın Sayısal Loto çekiliş küresinden farklı 2. bir çekiliş küresi ile 90 top içerisinden 1 tane Süperstar numarası çekilerek yapılır.

Sayısal Loto 26 Şubat Pazartesi çekilişi canlı yayın! Milli Piyango Online MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama linki

Süper Star'lı Çılgın Sayısal Loto oyununda;

Birinci kategori olan "6 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "6" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
İkinci kategori olan "5+1 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "5+1" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
Üçüncü kategori olan "5 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "5" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
Dördüncü kategori olan "4 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "4" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
Beşinci kategori olan "3 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "3" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
Altıncı kategori olan "2 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "2" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
Yedinci kategori olan "1 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "1" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
Sekizinci kategori olan "0 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "0" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır.

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