Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 13 Mart 2024 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Giriş Tarihi: 13.03.2024 18:16
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
18:16
Sayısal Loto 13 Mart 2024 Çarşamba çekilişi için bekleyiş devam ediyor. Milli Piyango Online tarafından her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri düzenlenen şans oyununda haftanın ikinci çekiliş sonucu bu akşam belli oluyor. MP TV canlı yayın ekranı kazandıran numaralar, Joker ve Süper Star için araştırılıyor. Bilet sahipleri MPİ bilet ekranı üzerinden bilet kontrollerini gerçekleştiriyor. 198,1 Milyon TL'lik devreden büyük ikramiye 8 şanslı rakamın ardında gizli. Peki, Son Dakika Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, 13 Mart 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı...