Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 13 Mart 2024 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula
Giriş Tarihi: 13.03.2024 18:16 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 18:16

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 13 Mart 2024 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Sayısal Loto 13 Mart 2024 Çarşamba çekilişi için bekleyiş devam ediyor. Milli Piyango Online tarafından her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri düzenlenen şans oyununda haftanın ikinci çekiliş sonucu bu akşam belli oluyor. MP TV canlı yayın ekranı kazandıran numaralar, Joker ve Süper Star için araştırılıyor. Bilet sahipleri MPİ bilet ekranı üzerinden bilet kontrollerini gerçekleştiriyor. 198,1 Milyon TL'lik devreden büyük ikramiye 8 şanslı rakamın ardında gizli. Peki, Son Dakika Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, 13 Mart 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı...

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 13 Mart 2024 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı 13 Mart 2024 Çarşamba tarihli çekiliş için gündemdeki yerini aldı. Bugünün talihli rakamları, Joker ve Süper Star MP TV canlı yayın ekranında açıklanacak. Bilet sahipleri, 8 şanslı numarayı Milli Piyango Online millipiyangoonline.com adresi üzerinden öğrenebilecek. Ardında 198.120.399,46 TL'lik büyük ikramiyenin gizli olduğu kazandıran numaralar heyecanla bekleniyor. Peki, 13 Mart 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Çılgın Sayısal Loto çekilişi MPİ bilet sorgulama ekranı…

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 13 Mart 2024 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

13 MART 2024 SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Haftanın ikinci Çılgın Sayısal Loto çekilişi, 13 Mart 2024 Çarşamba yani bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

Sayısal Loto çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinde ve sabah.com.tr'de yerini alıyor. Şanslı numaraları öğrenmek için:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 13 Mart 2024 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ I CANLI

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 13 Mart 2024 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Oynadığın her kolon 6 TL, Süper Star'lı kolon ise 9 TL'dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 13 Mart 2024 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.

SON DAKİKA