SON DAKİKA| Fransa’da şiddet akılalmaz boyutta! İnsanlarla dolu bina ateşe verildi, Türk Büyükelçiliği uyardı

Son dakika haberleri: Fransa'da şiddetin ve kaosun dozu giderek artıyor. Bir polis memurunun 17 yaşındaki bir genci öldürmesi ile başlayan şiddet olayları ülkenin birçok kentine yayıldı. Yağmanın başladığı ülkede yapılan sükunet çağrıları işe yaramadı, sokağa çıkma yasağına rağmen birçok kentte şiddet gecesi yaşandı. İşte Fransa'da yaşanan şiddet olaylarına ilişkin tüm detaylar...