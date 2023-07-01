SON DAKİKA| Fransa’da şiddet akılalmaz boyutta! İnsanlarla dolu bina ateşe verildi, Türk Büyükelçiliği uyardı

Son dakika haberleri: Fransa'da bir polis memurunun 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesi ile 17 yaşındaki Nael M. isimli genç sürücüyü öldürmesinin ardından çıkan olaylar akılalmaz boyutlara ulaştı. Günlerdir iç savaş görüntülerinin yaşandığı ülkede çatışmalar birçok kente yayıldı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, "şiddet gecesi" yaşanmaması için çağrıda bulunsa da gece boyu süren gösterilerde sokaklar alevler içinde kaldı, bir bina içinde uyuyanlarla birlikte ateşe verildi. Gösterilerin dördüncü gününde polis ile protestocular arasında çıkan arbedede 1 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki kaosun büyümesiyle Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nden son dakika açıklaması geldi.