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Haberler Galeri SON DAKİKA| Fransa’da şiddet akılalmaz boyutta! İnsanlarla dolu bina ateşe verildi, Türk Büyükelçiliği uyardı
Giriş Tarihi: 01.07.2023 09:41 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 09:50

SON DAKİKA| Fransa’da şiddet akılalmaz boyutta! İnsanlarla dolu bina ateşe verildi, Türk Büyükelçiliği uyardı

Son dakika haberleri: Fransa'da bir polis memurunun 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesi ile 17 yaşındaki Nael M. isimli genç sürücüyü öldürmesinin ardından çıkan olaylar akılalmaz boyutlara ulaştı. Günlerdir iç savaş görüntülerinin yaşandığı ülkede çatışmalar birçok kente yayıldı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, "şiddet gecesi" yaşanmaması için çağrıda bulunsa da gece boyu süren gösterilerde sokaklar alevler içinde kaldı, bir bina içinde uyuyanlarla birlikte ateşe verildi. Gösterilerin dördüncü gününde polis ile protestocular arasında çıkan arbedede 1 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki kaosun büyümesiyle Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nden son dakika açıklaması geldi.

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SON DAKİKA| Fransa’da şiddet akılalmaz boyutta! İnsanlarla dolu bina ateşe verildi, Türk Büyükelçiliği uyardı

Son dakika haberleri: Fransa'da şiddetin ve kaosun dozu giderek artıyor. Bir polis memurunun 17 yaşındaki bir genci öldürmesi ile başlayan şiddet olayları ülkenin birçok kentine yayıldı. Yağmanın başladığı ülkede yapılan sükunet çağrıları işe yaramadı, sokağa çıkma yasağına rağmen birçok kentte şiddet gecesi yaşandı. İşte Fransa'da yaşanan şiddet olaylarına ilişkin tüm detaylar...

SON DAKİKA| Fransa’da şiddet akılalmaz boyutta! İnsanlarla dolu bina ateşe verildi, Türk Büyükelçiliği uyardı

Fransa'da 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla ölmesinin ardından başlayan ve ülkeyi yangın yerine çeviren protestoların yeni merkez üssü Marsilya ve Lyon oldu. Nael M. isimli genç sürücünün bu hafta, Fransız polisinin açtığı ateş sonucu ölmesinin ardından ülke genelinde 4 gecedir şiddet olayları yaşanıyor.

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SON DAKİKA| Fransa’da şiddet akılalmaz boyutta! İnsanlarla dolu bina ateşe verildi, Türk Büyükelçiliği uyardı

Dün Paris ve çevresinde yoğun geçen protestolar bugün Marsilya ve Lyon kentlerinde yoğunlaştı. Kent merkezleri şiddet olaylarına sahne olurken, birçok noktada kundaklamaların yanı sıra iş yerleri ve mağazalar diğer kentlerde olduğu gibi yoğun şekilde yağmalanmaya devam ediyor.

SON DAKİKA| Fransa’da şiddet akılalmaz boyutta! İnsanlarla dolu bina ateşe verildi, Türk Büyükelçiliği uyardı

Kentte cephaneliğin bulunduğu bir iş yerinin yağmalanmasının ardından pompalı tüfekle gezen bir kişi gözaltına alınırken, Marsilya'da 80 kişi gözaltına alındı. Polisin kentteki olayları bastırmak için takviye kuvvet talebi üzerine özel polis timi RAID ekipleri gönderilirken, bir gözetim uçağı da kentin semalarında devriye atmaya başladı.

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SON DAKİKA| Fransa’da şiddet akılalmaz boyutta! İnsanlarla dolu bina ateşe verildi, Türk Büyükelçiliği uyardı

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN YARDIM ÇAĞRISI

Şiddet olaylarının yeni merkez üssü haline gelen Marsilya'da ise Belediye Başkanı Benoit Payan kentte kontrol altına alınmayan yağmalar nedeniyle hükümete bir an önce takviye kolluk kuvveti göndermesi çağrısı yaptı.

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