Fransa'da gösterilerde şiddet ve yağma olayları yaşanmaya devam ediyor! 667 eylemci gözaltına alındı | Video
Fransa'da başlayan gösteriler gece boyu devam etti. Paris ve diğer şehirlerde protestocuların araç yakma, dükkanlara zarar verme ve kamu mallarını yağmalama gibi şiddet eylemleri gerçekleştirdiği bildirildi. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülke genelinde 40 bin jandarma ve polisin görevlendirildiğini açıkladı. Gösterilerde 667 kişi gözaltına alındı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kriz toplantısı düzenleyeceği belirtildi.
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