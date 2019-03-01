Bir Zamanlar Çukurova Çarpışma reyting sonuçları belli oldu mu? 28 Şubat reyting sonuçları...

Televizyon izleyicileri büyük bir ilgiyle reyting sonuçları konusundaki son gelişmeleri takip ediyor. 28 Şubat reyting sonuçları için en doğru bilgi ve haberleri burada bulabileceksiniz. Dün akşam Bir Zamanlar Çukurova 22. bölümüyle ekranlara geldi. ATV'nin fenomen olma yolunda emin adımlarla ilerleyen dizisi Bir Zamanlar Çukurova ilk yayınlandığı günden beri reyting sonuçlarında zirvede! Kıvanç Tatlıtuğ ile Elçin Sangu'nun başrollerini paylaştığı Çarpışma reyting sonuçlarında istediğini bulabildi mi? İşte 28 Şubat Perşembe reyting sonuçları...