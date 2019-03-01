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belli oldu mu? 28 Şubat reyting sonuçları...

Televizyon izleyicileri büyük bir ilgiyle konusundaki son gelişmeleri takip ediyor. 28 Şubat reyting sonuçları için en doğru bilgi ve haberleri burada bulabileceksiniz. Dün akşam 22. bölümüyle ekranlara geldi. ATV'nin fenomen olma yolunda emin adımlarla ilerleyen dizisi Bir Zamanlar Çukurova ilk yayınlandığı günden beri reyting sonuçlarında zirvede! Kıvanç Tatlıtuğ ile Elçin Sangu'nun başrollerini paylaştığı reyting sonuçlarında istediğini bulabildi mi? İşte 28 Şubat Perşembe reyting sonuçları...

Giriş Tarihi: 01.03.2019 07:34 Güncelleme Tarihi: 01.03.2019 07:36
Bir Zamanlar Çukurova Çarpışma reyting sonuçları belli oldu mu? 28 Şubat reyting sonuçları...

Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizileri arasında ilk sırada yer alan , 22. bölümüyle yine dizi seyircisini ekranlara kitledi. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde Züleyha'nın planlarının tutup tutmayacağı Müjgan'ın kaçırılıp kaçırılmayacağı en çok merak edilen olaylardan biriydi. 28 Şubat için en doğru bilgi ve detaylar özel olarak hazırladığımız içeriğimizde.

Bir Zamanlar Çukurova Çarpışma reyting sonuçları belli oldu mu? 28 Şubat reyting sonuçları...

dizisinin başrollerinde Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Vahide Perçim, Kerem Alışık, Bülent Polat, Selin Yeninci, Melike İpek Yalova ve Selin Genç yer alıyor.

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Bir Zamanlar Çukurova Çarpışma reyting sonuçları belli oldu mu? 28 Şubat reyting sonuçları...

da dizinin sevenleri tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. AB, TOTAL ve ABC kategorilerinde Perşembe akşamları istenen reytingi alamayan Çarpışma dizisi hakkında yayından kalkacağı final yapacağına dair iddialar basında yer alsa da...

Bir Zamanlar Çukurova Çarpışma reyting sonuçları belli oldu mu? 28 Şubat reyting sonuçları...

Bu iddia dizinin yayınlandığı kanalın genel müdürü tarafından yalanlandı ve yoluna devam ediyor. 28 Şubat Çarpışma ve yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova Çarpışma reyting sonuçları belli oldu mu? 28 Şubat reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI HENÜZ AÇIKLANMADI, 28 ŞUBAT PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIR AÇIKLANMAZ BURADA BULABİLİRSİNİZ.

Uğur Güneş dizide Yılmaz Akkaya karakterini canlandırıyor.

Yılmaz Akkaya karakter özeti

İstanbul'un yakışıklı, mütevazı ve iyi yürekli çocuğu, çalışkan bir aşık. Parada pulda şanda şerefte gözü yok. Hayatta en büyük dileği canından çok sevdiği Züleyha'sıyla evlenip mutlu bir yuva kurmak. Ama bir gün hayattan yediği bir darbe ile geleceği de hayalleri de tümüyle değişir.

Bir Zamanlar Çukurova Çarpışma reyting sonuçları belli oldu mu? 28 Şubat reyting sonuçları...

Sevdiği için elini kana bulayan Yılmaz'ın içine düştüğü kaçak hayatı onu hiç beklemediği yollara sürükler. Aşkı için her şeyi göze alan Yılmaz kaderine hükmedebilecek mi?

Bir Zamanlar Çukurova Çarpışma reyting sonuçları belli oldu mu? 28 Şubat reyting sonuçları...

Hilal Altınbilek dizide Züleyha karakterini canlandırıyor.

Züleyha karakter özeti

Talihin olanca güzelliği verip birazcık şansı ve kısmeti esirgediği, mütevazı, iyi niyetli ama gerektiğinde kararlı, inatçı olabilen, zeki bir genç kız. Parada pulda gözü olmayan Züleyha'nın en büyük hayali Yılmaz'la evlenip yuva kurmak ve mutlu olmak.

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