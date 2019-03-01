Bir Zamanlar Çukurova Çarpışma reyting sonuçları belli oldu mu? 28 Şubat reyting sonuçları...

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Uğur Güneş dizide Yılmaz Akkaya karakterini canlandırıyor.

Yılmaz Akkaya karakter özeti

İstanbul'un yakışıklı, mütevazı ve iyi yürekli çocuğu, çalışkan bir aşık. Parada pulda şanda şerefte gözü yok. Hayatta en büyük dileği canından çok sevdiği Züleyha'sıyla evlenip mutlu bir yuva kurmak. Ama bir gün hayattan yediği bir darbe ile geleceği de hayalleri de tümüyle değişir.