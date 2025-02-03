Giriş Tarihi: 03.02.2025 09:16
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
09:16
Kanser tedavisi gören Tanyeli'ye ünlü dostlarından anlamlı gece! "Kalplerimiz bir olsun..."
Ünlü oryantal Tanyeli, uzun zamandır yakalandığı pankreas kanseriyle mücadele ederek hastalığını yenmeye çalışıyor. Tanyeli, bu zorlu süreçte ünlü dostlarının desteğini her daim görerek sosyal medya hesabından paylaşıyor. Güzel sanatçının dostları bu sefer Tanyeli için unutulmaz bir gece düzenlemeye hazırlanıyor. 'Tanyeli için kalplerimiz bir olsun' mottosuyla hayata geçecek bu etkinlik adeta dostluğun ve müziğin gücünü gözler önüne serecek...