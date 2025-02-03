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Haberler Galeri Kanser tedavisi gören Tanyeli'ye ünlü dostlarından anlamlı gece! "Kalplerimiz bir olsun..."
Giriş Tarihi: 03.02.2025 09:16 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 09:16

Kanser tedavisi gören Tanyeli'ye ünlü dostlarından anlamlı gece! "Kalplerimiz bir olsun..."

Ünlü oryantal Tanyeli, uzun zamandır yakalandığı pankreas kanseriyle mücadele ederek hastalığını yenmeye çalışıyor. Tanyeli, bu zorlu süreçte ünlü dostlarının desteğini her daim görerek sosyal medya hesabından paylaşıyor. Güzel sanatçının dostları bu sefer Tanyeli için unutulmaz bir gece düzenlemeye hazırlanıyor. 'Tanyeli için kalplerimiz bir olsun' mottosuyla hayata geçecek bu etkinlik adeta dostluğun ve müziğin gücünü gözler önüne serecek...

Kanser tedavisi gören Tanyeli’ye ünlü dostlarından anlamlı gece! Kalplerimiz bir olsun...

Pankreas kanseri tedavisi gören Tanyeli için ünlü dostları büyük bir etkinlik gerçekleştirecek.

Kanser tedavisi gören Tanyeli’ye ünlü dostlarından anlamlı gece! Kalplerimiz bir olsun...

ZİYARETÇİLERİ KONUSUNDA SERT UYARILARDA BULUNMUŞTU!

Uzun zamandır kanserle mücadele eden Tanyeli, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeyi sürdürüyor. Son olarak ziyaretçilerle ilgili bir uyarıda bulunan Tanyeli, ardından daha sert bir tepki göstermişti.

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Kanser tedavisi gören Tanyeli’ye ünlü dostlarından anlamlı gece! Kalplerimiz bir olsun...

Bir döneme damgasını vuran ünlü oryantal Tanyeli, pankreas kanserine karşı mücadelesine devam ediyor. Hastanede tedavi gördüğü süreçte pek çok ünlü ismin ziyaretine gelen Tanyeli, bu anları sıkça Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyordu.

Kanser tedavisi gören Tanyeli’ye ünlü dostlarından anlamlı gece! Kalplerimiz bir olsun...

Sık sık ziyaret akınına uğrayan Tanyeli geçtiğimiz günlerde ziyaretçi yasağının devam ettiğini söyleyerek Lütfen gelmeyin, ailem dışında kimseyi almıyorlar ben de size mahçup oluyorum" uyarısında bulunmuştu.

Kanser tedavisi gören Tanyeli’ye ünlü dostlarından anlamlı gece! Kalplerimiz bir olsun...

Tanyeli ardından yeni bir paylaşım yaparak bu sefer dostlarına net bir uyarıda bulunmuştu.

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