Kanser tedavisi gören Tanyeli'ye ünlü dostlarından anlamlı gece! "Kalplerimiz bir olsun..."

ZİYARETÇİLERİ KONUSUNDA SERT UYARILARDA BULUNMUŞTU!

Uzun zamandır kanserle mücadele eden Tanyeli, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeyi sürdürüyor. Son olarak ziyaretçilerle ilgili bir uyarıda bulunan Tanyeli, ardından daha sert bir tepki göstermişti.