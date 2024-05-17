Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti’nin Giray'ı bakın hangi usta oyuncunun oğlu çıktı! 44 yaşındaki Kaan Taşaner’in annesi de çok ünlü!
Giriş Tarihi: 17.05.2024 06:39 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 06:40

Kızılcık Şerbeti’nin Giray'ı bakın hangi usta oyuncunun oğlu çıktı! 44 yaşındaki Kaan Taşaner’in annesi de çok ünlü!

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Kaan Taşaner de katılmıştı. Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney, Diriliş Ertuğrul, Başım Belada dizilerinde tanıdığımız yakışıklı oyuncu Kaan Taşaner, Sıla Türkoğlu'nun canlandırdığı Doğa karakterinin yeni aşkı olarak diziye dahil oldu. Ünlü oyuncu Kaan Taşaner, çıkan haberlerin ardından sosyal medya gündem oldu. Kaan Taşaner'in hayatı merak konusu oldu. Kaan Taşaner'in annesinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu duyanlar şoke oldu.

Kızılcık Şerbeti’nin Giray’ı bakın hangi usta oyuncunun oğlu çıktı! 44 yaşındaki Kaan Taşaner’in annesi de çok ünlü!

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Karakoç Yalazoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerinde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisine yeni bir isim dahil olmuştu. Kaan Taşaner, Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna katıldı. Kaan Taşaner dizide Sıla Türkoğlu'nun oynadığı Doğa'nın hayatına giren isim oldu.

Kızılcık Şerbeti’nin Giray’ı bakın hangi usta oyuncunun oğlu çıktı! 44 yaşındaki Kaan Taşaner’in annesi de çok ünlü!

Deneyimli oyuncu Kaan Taşaner, dizi ekibine katılarak seyircilere unutulmaz bir performans sundu. Taşaner, Sıla Türkoğlu'nun partneri olarak ekranlarda izleyici karşısına çıkıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kızılcık Şerbeti’nin Giray’ı bakın hangi usta oyuncunun oğlu çıktı! 44 yaşındaki Kaan Taşaner’in annesi de çok ünlü!

Boşandıktan sonra kızıyla annesinin evine yerleşen Doğa, yeni bir isimle tanışıyor. Doğa'nın tanıştığı ismi ise başarılı oyuncu Kaan Taşaner oynayacak. Taşaner'in karakterinin adı ise Giray...

Kızılcık Şerbeti’nin Giray’ı bakın hangi usta oyuncunun oğlu çıktı! 44 yaşındaki Kaan Taşaner’in annesi de çok ünlü!

Ünlü bir ilaç şirketinin patronu olan Giray, önce Nilay'ın şüphesi daha sonra ise okuduğu okulda Sıla Türkoğlu'nun hayat verdiği Doğa'nın karşısına çıkacak.

Kızılcık Şerbeti’nin Giray’ı bakın hangi usta oyuncunun oğlu çıktı! 44 yaşındaki Kaan Taşaner’in annesi de çok ünlü!

Giray'ın fenomen diziye ayrı bir soluk getirdi.

SON DAKİKA