Giriş Tarihi: 17.05.2024 06:39
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
06:40
Kızılcık Şerbeti’nin Giray'ı bakın hangi usta oyuncunun oğlu çıktı! 44 yaşındaki Kaan Taşaner’in annesi de çok ünlü!
Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Kaan Taşaner de katılmıştı. Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney, Diriliş Ertuğrul, Başım Belada dizilerinde tanıdığımız yakışıklı oyuncu Kaan Taşaner, Sıla Türkoğlu'nun canlandırdığı Doğa karakterinin yeni aşkı olarak diziye dahil oldu. Ünlü oyuncu Kaan Taşaner, çıkan haberlerin ardından sosyal medya gündem oldu. Kaan Taşaner'in hayatı merak konusu oldu. Kaan Taşaner'in annesinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu duyanlar şoke oldu.