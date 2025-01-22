MİLLİ MAÇ GÜNÜ VE SAATİ: Uluslar Ligi ve FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri Türkiye milli maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MAÇLAR NE ZAMAN?

Toplam 54 ülkenin katıldığı kura çekimiyle, 6'sı 5 takımlı, 6'sı ise 4 takımlı toplam 12 grup belli oldu.

Beşli gruplarda ilk maçlar mart ayında oynanırken, Türkiye'nin de yer aldığı 4'lü gruplarda karşılaşmalar eylül ayında başlayacak.

Ülkeler, gruptaki her rakibiyle iç saha ve deplasmanda olmak üzere toplam ikişer maç oynayacak. Avrupa eleme grubu karşılaşmaları 2025'in kasım ayında sona erecek.