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Giriş Tarihi: 22.01.2025 15:48 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 15:48

MİLLİ MAÇ GÜNÜ VE SAATİ: Uluslar Ligi ve FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri Türkiye milli maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Ulsular Ligi ve Dünya Kupası elemelerinde mücadeleleri devam ediyor. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler'in ardından ikinci sırada yer alan A Milli Futbol Takımı, A Ligi'ne yükselme şansını Macaristan karşısında arayacak. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Avrupa elemelerinde ise E Grubu'nda yer alan milli takımımız ilk maçına Eylül ayında çıkacak. Futbolseverler A Milli Futbol Takımı 2025 maçları için araştırmalarına hızlandırdı. Peki, Milli maçlar ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Türkiye milli maç tarihleri.

MİLLİ MAÇ GÜNÜ VE SAATİ: Uluslar Ligi ve FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri Türkiye milli maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı 2025 yılı ilk maçına Maceristan karşısında çıkacak. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler'in ardından ikinci sırada yer alan millilerimiz, A Ligi'ne yükselme şansını Macaristan karşısında arayacak. İki ayaklı oynanacak bu önemli play-off serisinin ilk maçı, İstanbul'daki Rams Park'ta gerçekleşecek. Millilerimiz, rövanş mücadelesini ise Macaristan deplasmanında oynayacak. Öte yandan ise Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk maça Eylül ayında çıkılacak. Peki; İşte, A Milli Takım 2025 maç programı.

MİLLİ MAÇ GÜNÜ VE SAATİ: Uluslar Ligi ve FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri Türkiye milli maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI 2025

UEFA ULUSLAR LİGİ

A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Maceristan ile mücadele edecek.

Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off ilk maçı, 20 Mart 2025 tarihinde ikinci mücadele ise 23 Mart 2025 tarihinde oynanacak.

İlk maç Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. İkinci maç ise Macaristan'da oynanacak.

Her iki play-off müsabaka da TSİ 20.00'de başlayacak

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MİLLİ MAÇ GÜNÜ VE SAATİ: Uluslar Ligi ve FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri Türkiye milli maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FIFA 2026 DÜNYA KUPASI

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Avrupa elemelerinin grupları belli oldu. A Milli Futbol Takımımız, E Grubu'nda yer aldı.

İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilen grup kura çekimine Türkiye, ikinci torbadan dahil oldu.

A Milli Futbol Takımımız, 4 takımdan oluşan E Grubu'nda Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin kazananı, Gürcistan ve Bulgaristan ile yer aldı.

MİLLİ MAÇ GÜNÜ VE SAATİ: Uluslar Ligi ve FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri Türkiye milli maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MAÇLAR NE ZAMAN?

Toplam 54 ülkenin katıldığı kura çekimiyle, 6'sı 5 takımlı, 6'sı ise 4 takımlı toplam 12 grup belli oldu.

Beşli gruplarda ilk maçlar mart ayında oynanırken, Türkiye'nin de yer aldığı 4'lü gruplarda karşılaşmalar eylül ayında başlayacak.

Ülkeler, gruptaki her rakibiyle iç saha ve deplasmanda olmak üzere toplam ikişer maç oynayacak. Avrupa eleme grubu karşılaşmaları 2025'in kasım ayında sona erecek.

MİLLİ MAÇ GÜNÜ VE SAATİ: Uluslar Ligi ve FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri Türkiye milli maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GRUPLAR

Kura çekimin ardından 12 grup şöyle oluştu:

A Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Almanya/İtalya kazananı, Slovakya, Kuzey İrlanda, Lüksemburg

B Grubu: İsviçre, İsveç, Slovenya, Kosova

C Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Portekiz/Danimarka kaybedeni, Yunanistan, İskoçya, Belarus

D Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Fransa/Hırvatistan kazananı, Ukrayna, İzlanda, Azerbaycan

E Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda/İspanya kazananı, TÜRKİYE, Gürcistan, Bulgaristan

F Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Portekiz/Danimarka kazananı, Macaristan, İrlanda, Ermenistan

G Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda/İspanya kaybedeni, Polonya, Finlandiya, Litvanya, Malta

H Grubu: Avusturya, Romanya, Bosna Hersek, Kıbrıs Rum Kesimi, San Marino

I Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Almanya/İtalya kaybedeni, Norveç, İsrail, Estonya, Moldova

J Grubu: Belçika, Galler, Kuzey Makedonya, Kazakistan, Lihtenştayn

K Grubu: İngiltere, Sırbistan, Arnavutluk, Letonya, Andorra

L Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Fransa/Hırvatistan kaybedeni, Çekya, Karadağ, Faroe Adaları, Cebelitarık

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