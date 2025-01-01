Giriş Tarihi: 01.01.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025
09:54
A MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI: Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç tarihleri
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler'in ardından ikinci sırada kalan A Milli Futbol Takımı, A Ligi'ne yükselmek için Macaristan'la mücadele edecek. Rövanş usulüne göre oynanacak bu heyecan dolu mücadelede milli takım İstanbul'da ev sahibi olarak sahaya çıkacak. Türkiye Macaristan Uluslar Ligi play-off mücadelesinin ilk maçı Rams Park'ta oynanacak. Ay-yıldızlıların ikinci maçı ise deplasmanda olacak. Peki; Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar...