A MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI: Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç tarihleri

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turundaki rakibi Macaristan oldu. Milli Takımımız, A Ligi'ne yükselmek için play-off maçında rakibi Macaristan karşısında galibiyet arayacak. İlk maçta Macaristan'ı İstanbul'da konuk edecek olan Türkiye, ev sahibi avantajını değerlendirmek istiyorPeki; Türkiye - Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı hangi kanalda? İşte; Uluslar Ligi play-off maç programı...