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Haberler Galeri A MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI: Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç tarihleri
Giriş Tarihi: 01.01.2025 09:54 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 09:54

A MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI: Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç tarihleri

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler'in ardından ikinci sırada kalan A Milli Futbol Takımı, A Ligi'ne yükselmek için Macaristan'la mücadele edecek. Rövanş usulüne göre oynanacak bu heyecan dolu mücadelede milli takım İstanbul'da ev sahibi olarak sahaya çıkacak. Türkiye Macaristan Uluslar Ligi play-off mücadelesinin ilk maçı Rams Park'ta oynanacak. Ay-yıldızlıların ikinci maçı ise deplasmanda olacak. Peki; Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar...

A MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI: Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç tarihleri

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turundaki rakibi Macaristan oldu. Milli Takımımız, A Ligi'ne yükselmek için play-off maçında rakibi Macaristan karşısında galibiyet arayacak. İlk maçta Macaristan'ı İstanbul'da konuk edecek olan Türkiye, ev sahibi avantajını değerlendirmek istiyorPeki; Türkiye - Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı hangi kanalda? İşte; Uluslar Ligi play-off maç programı...

A MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI: Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç tarihleri

PLAY-OFF RAKİBİMİZ MACARİSTAN!

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu.

Türkiye'nin UEFA Uluslar A Ligi yolunda play-off'taki rakibi Macaristan!

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A MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI: Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç tarihleri

TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off ilk maçı, 20 Mart 2025 tarihinde ikinci mücadele ise 23 Mart 2025 tarihinde oynanacak.

İlk maç Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. İkinci maç ise Macaristan'da oynanacak.

Her iki play-off müsabaka da TSİ 20.00'de başlayacak

A MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI: Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç tarihleri

TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Macaristan play-off maçının TV8 ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor.

A MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI: Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç tarihleri

A LİGİ'NDE ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

UEFA Uluslar A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Son 8 arasında giren Portekiz, Hırvatistan, Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda, İspanya ve Danimarka, çeyrek final kurasında yer alacak.

Çift ayaklı eleme maçlarına çıkacak söz konusu 8 takım, 2024-2025 sezonu UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu için mücadele edecek.

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