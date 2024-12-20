Giriş Tarihi: 20.12.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024
16:41
A MİLLİ TAKIM MAÇI! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek isteyen A Milli Futbol Takımımız, play-off turunda zorlu bir rakip olan Macaristan ile eşleşti. Türkiye, B Ligi'ni ikinci sırada tamamlarken Macaristan ise A Ligi'nde 3. sırada yer alarak play-off'ta mücadele etme şansı elde etti. Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı için heyecan dorukta. Peki, Türkiye - Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…