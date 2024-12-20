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Haberler Galeri A MİLLİ TAKIM MAÇI! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 20.12.2024 16:40 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 16:41

A MİLLİ TAKIM MAÇI! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek isteyen A Milli Futbol Takımımız, play-off turunda zorlu bir rakip olan Macaristan ile eşleşti. Türkiye, B Ligi'ni ikinci sırada tamamlarken Macaristan ise A Ligi'nde 3. sırada yer alarak play-off'ta mücadele etme şansı elde etti. Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı için heyecan dorukta. Peki, Türkiye - Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

A MİLLİ TAKIM MAÇI! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta gösterdiği başarılı performansla Galler'in ardından ikinci sırada yer alan A Milli Futbol Takımımız, A/B play-off turunda zorlu bir rakip olan Macaristan ile karşı karşıya geliyor. A Ligi'ne yükselmek için kritik bir eşleşmeye çıkan Millî Takımımız, bu maçla önemli bir hedefi gerçeğe dönüştürmek için sahada olacak. Peki; Türkiye - Macaristan milli maçı ne zaman? Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı hang kanalda?

A MİLLİ TAKIM MAÇI! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI 2025

20 Mart 2025 20.00 | Türkiye-Macaristan

23 Mart 2025 20.00 | Macaristan-Türkiye

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A MİLLİ TAKIM MAÇI! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

TÜRKİYE-MACARİSTAN ULUSLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

A Millî Takımımızın 20 Mart 2025 Perşembe günü Macaristan ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi play-off müsabakası İstanbul'da oynanacak.

Ay-Yıldızlıların, iki ayaklı play-off turunun ikinci maçında 23 Mart 2025 Pazar günü Macaristan'a konuk olacağı karşılaşma ise Budapeşte'deki Puskás Arena'da oynanacak.

Her iki play-off müsabakası da TSİ 20.00'de başlayacak

A MİLLİ TAKIM MAÇI! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

PLAY-OFF ÇİFT MAÇ ELEME USULÜNE GÖRE OYNANACAK!
Play-off maçları çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Macaristan'ın eşleşmede tur atlayan taraf olması halinde A Ligi'nde yolunda Uluslar Ligi'ne devam edecek. A Milli Takımımızın 2 maç sonunda üstün olması durumunda Türkiye B Ligi'nde A Ligi'ne yükselirken Macaristan B Ligi'nde mücadelesini sürdürecek.

A MİLLİ TAKIM MAÇI! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
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