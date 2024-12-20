A MİLLİ TAKIM MAÇI! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta gösterdiği başarılı performansla Galler'in ardından ikinci sırada yer alan A Milli Futbol Takımımız, A/B play-off turunda zorlu bir rakip olan Macaristan ile karşı karşıya geliyor. A Ligi'ne yükselmek için kritik bir eşleşmeye çıkan Millî Takımımız, bu maçla önemli bir hedefi gerçeğe dönüştürmek için sahada olacak. Peki; Türkiye - Macaristan milli maçı ne zaman? Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı hang kanalda?