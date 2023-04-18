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Haberler Galeri Alanyaspor Galatasaray maçı canlı izle | beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Spor Toto Süper Lig Alanyaspor Galatasaray maçı canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 18.04.2023 19:55 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 19:55

Alanyaspor Galatasaray maçı canlı izle | beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Spor Toto Süper Lig Alanyaspor Galatasaray maçı canlı yayın izle

Alanyaspor Galatasaray maçı canlı izle ekranı için araştırmalar hız kazandı. 66 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılılar, Alanya'dan 3 puanla dönerek seriyi tamamlamayı hedefliyor. Akdeniz ekibi ise evinde güçlü rakibini devirerek çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Heyecan dolu mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ise ''Alanyaspor Galatasaray maçı canlı izle'' şeklindeki araştırmalarına başladı. Alanyaspor Galatasaray maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. İşte, beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Alanyaspor Galatasaray canlı izle linki ve tüm detaylar.

Alanyaspor Galatasaray maçı canlı izle | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Alanyaspor Galatasaray maçı canlı yayın izle

Alanyaspor Galatasaray maçı canlı izle ekranı arama geçmişlerindeki yerini aldı. Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor ile Galatasaray, bu akşam kozlarını paylaşacak. 66 puanla ligin lideri olan Aslan, ikinci sıradaki ezeli rakibi Fenerbahçe ile puan farkını yükseltmek için mücadele edecek. Akdeniz ekibi ise evinde mağlup olmak istemiyor. Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılılar'da 5 futbolcu kart sınırında bulunuyor. Zorlu karşılaşmayı beIN SPORTS 1 canlı yayın ekranı aracılığıyla izlemek isteyen futbolseverler ise ''Alanyaspor Galatasaray maçı canlı izle'' araştırmasına çıktı. İşte, beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Spor Toto Süper Lig Alanyaspor Galatasaray maçı canlı yayın izle…

Alanyaspor Galatasaray maçı canlı izle | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Alanyaspor Galatasaray maçı canlı yayın izle

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor ile Galatasaray, bu akşam Kırbıyık Holding Stadı'nda karşılaşacak.

İşte, Alanyaspor Galatasaray maçı gün, saat ve canlı yayın kanalı bilgileri şöyle;

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Alanyaspor Galatasaray maçı canlı izle | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Alanyaspor Galatasaray maçı canlı yayın izle

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak olan Alanyaspor Galatasaray maçı, 18 Nisan 2023 Salı günü yani bu akşam saat 20.30'da başlayacak.

Alanyaspor Galatasaray maçı canlı izle | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Alanyaspor Galatasaray maçı canlı yayın izle

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Bitigen'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. hakemi Mert Güzenge olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak. Engin'e AVAR'da Tugay Kaan Numanoğlu ve Süleyman Özay eşlik edecek.

Alanyaspor Galatasaray maçı canlı izle | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Alanyaspor Galatasaray maçı canlı yayın izle

İLK 11'LER BELLİ OLDU

ALANYASPOR: Runarsson, Pereira, Fatih, Rassoul, Yusuf, Fer, Doumbia, Efecan, Lusamba, Cavaleiro,Hassan.

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Kerem, Rashica, Icardi

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