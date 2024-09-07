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Haberler Galeri ALMANYA MACARİSTAN CANLI İZLE! UEFA Uluslar Ligi Almanya Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 07.09.2024 17:09 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 17:09

ALMANYA MACARİSTAN CANLI İZLE! UEFA Uluslar Ligi Almanya Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Milli Futbol Takımımız dün Galler ile deplasmanda 0-0 berabere kalırken, gözler bugün oynanacak olan maçlara çevrildi. A Ligi 3. Grup'ta Almanya, Macaristan, Bosna Herkes ve Hollanda bulunuyor. Futbolseverler ise bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak Almanya Macaristan canlı yayın kanalını araştırıyor. Peki, UEFA Uluslar Ligi Almanya Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Almanya Macaristan maçı canlı izle ekranı

ALMANYA MACARİSTAN CANLI İZLE! UEFA Uluslar Ligi Almanya Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya ile Macaristan tarihte 37 kez karşı karşıya gelirken, Almanya bu maçların 14'ünden galip ayrılmayı başardı. Diğer tarafta Macaristan ise 11 maçı kazanmayı başardı. Şimdi ise gözler bugün oynanacak olan 38. randevuya çevrildi. Peki, UEFA Uluslar Ligi Almanya Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Almanya Macaristan maçı canlı izle ekranı

ALMANYA MACARİSTAN CANLI İZLE! UEFA Uluslar Ligi Almanya Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALMANYA - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Almanya ve Macaristan kozlarını paylaşacak. Nagelsmann yönetimindeki Almanya, Macaristan'ı ağırlayacak.

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ALMANYA MACARİSTAN CANLI İZLE! UEFA Uluslar Ligi Almanya Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya - Macaristan karşılaşmasını Clement Turpin yönetirken yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin üstlenecek.

Almanya - Macaristan mücadelesi 7 Eylül cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

ALMANYA MACARİSTAN CANLI İZLE! UEFA Uluslar Ligi Almanya Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ULUSLAR A LİGİ 3. GRUP TAKIMLARI

BOSNA HERSEK

ALMANYA

MACARİSTAN

HOLLANDA

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