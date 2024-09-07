ALMANYA MACARİSTAN CANLI İZLE! UEFA Uluslar Ligi Almanya Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya ile Macaristan tarihte 37 kez karşı karşıya gelirken, Almanya bu maçların 14'ünden galip ayrılmayı başardı. Diğer tarafta Macaristan ise 11 maçı kazanmayı başardı. Şimdi ise gözler bugün oynanacak olan 38. randevuya çevrildi. Peki, UEFA Uluslar Ligi Almanya Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Almanya Macaristan maçı canlı izle ekranı