Giriş Tarihi: 07.09.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
17:09
ALMANYA MACARİSTAN CANLI İZLE! UEFA Uluslar Ligi Almanya Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Milli Futbol Takımımız dün Galler ile deplasmanda 0-0 berabere kalırken, gözler bugün oynanacak olan maçlara çevrildi. A Ligi 3. Grup'ta Almanya, Macaristan, Bosna Herkes ve Hollanda bulunuyor. Futbolseverler ise bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak Almanya Macaristan canlı yayın kanalını araştırıyor. Peki, UEFA Uluslar Ligi Almanya Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Almanya Macaristan maçı canlı izle ekranı