Giriş Tarihi: 07.03.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
11:47
Anadolu Efes Bayern Münih maçı canlı izle! THY EuroLeague Anadolu Efes basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi temsilcimiz Anadolu Efes, Bayern Münih ile karşı karşıya geliyor. EuroLeague 28. Hafta karşılaşmasına sahne olacak Sinan Erdem, galibiyet bekliyor. Sezona beklenmeyen bir başlangıç yapan takım, çıkışı yakalamaya çalışıyor. Anadolu Efes maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. Peki, Anadolu Efes Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar...