Anadolu Efes Bayern Münih maçı canlı izle! THY EuroLeague Anadolu Efes basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Euroleague 28. hafta maçı öncesi oldukça önemli açıklamalar yapan başantrenör Tomislav Mijatovic şu sözleri kaydetti:



"Perşembe günü kendi sahamızda oynayacağımız maçta 40 dakika boyunca hem hücumda hem savunmada tüm yoğunluğumuzu ortaya koymamız gerekiyor, ki bu da maçı kazanma hedefimize ulaşmanın tek yolu. Sinan Erdem'deki muhteşem seyircimizden yine her zaman olduğu gibi büyük bir destek bekliyoruz ve umarım hep birlikte maçı kazanma hedefimize ulaşabiliriz."