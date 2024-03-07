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Haberler Galeri Anadolu Efes Bayern Münih maçı canlı izle! THY EuroLeague Anadolu Efes basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 07.03.2024 11:47 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 11:47

Anadolu Efes Bayern Münih maçı canlı izle! THY EuroLeague Anadolu Efes basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

THY Avrupa Ligi temsilcimiz Anadolu Efes, Bayern Münih ile karşı karşıya geliyor. EuroLeague 28. Hafta karşılaşmasına sahne olacak Sinan Erdem, galibiyet bekliyor. Sezona beklenmeyen bir başlangıç yapan takım, çıkışı yakalamaya çalışıyor. Anadolu Efes maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. Peki, Anadolu Efes Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar...

Anadolu Efes Bayern Münih maçı canlı izle! THY EuroLeague Anadolu Efes basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes Bayern Münih maçı canlı izle ekranıyla takip edilecek EuroLeague karşılaşması, basketbol severlerin gündeminde. Evinde galibiyeti yakalamak isteyen ekip, Alman ekibi karşısında nasıl bir strateji izleyecek merak konusu. Peki; Anadolu Efes Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes Bayern Münih maçı canlı izle! THY EuroLeague Anadolu Efes basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

ANADOLU EFES BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes Bayern Münih maçı 7 Mart Perşembe günü oynanacak. Heyecanlı mücadele saat 20.30'da başlayacak.

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Anadolu Efes Bayern Münih maçı canlı izle! THY EuroLeague Anadolu Efes basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

ANADOLU EFES BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes maçı S SPORT ekranlarından canlı yayınlanacak.

Anadolu Efes Bayern Münih maçı canlı izle! THY EuroLeague Anadolu Efes basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Euroleague 28. hafta maçı öncesi oldukça önemli açıklamalar yapan başantrenör Tomislav Mijatovic şu sözleri kaydetti:

"Perşembe günü kendi sahamızda oynayacağımız maçta 40 dakika boyunca hem hücumda hem savunmada tüm yoğunluğumuzu ortaya koymamız gerekiyor, ki bu da maçı kazanma hedefimize ulaşmanın tek yolu. Sinan Erdem'deki muhteşem seyircimizden yine her zaman olduğu gibi büyük bir destek bekliyoruz ve umarım hep birlikte maçı kazanma hedefimize ulaşabiliriz."

Anadolu Efes Bayern Münih maçı canlı izle! THY EuroLeague Anadolu Efes basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

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