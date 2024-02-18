Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı CANLI İZLE | Türkiye Kupası Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın izle TRT Spor ekranında!
Giriş Tarihi: 18.02.2024 15:12 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 15:12

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı CANLI İZLE | Türkiye Kupası Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın izle TRT Spor ekranında!

Anadolu Efes, Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geliyor. Yarı finalde Pınar Karşıyaka'yı 81-77'lik skorla mağlup eden Anadolu Efes ile Beşiktaş Emlakjet'i farklı geçen sarı lacivertli ekibin eşleşmesinde kazanan taraf şampiyonluk kupasını müzesine taşıyacak. Basketbol tutkunları ''Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı canlı izle'' araştırmalarına başladı. 38. Türkiye Kupası final maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. İşte, TRT Spor canlı izle ekranı ile Anadolu Efes Fenerbahçe Beko basketbol maçı canlı yayın izleme linki ve tüm detaylar.

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı CANLI İZLE | Türkiye Kupası Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın izle TRT Spor ekranında!

Potada 38. Türkiye Kupası sahibini buluyor. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, bugün Basketbol Erkekler Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli ekipte Metecan Birsen, Dyshawn Pierre ve Yiğit Hamza Mestoğlu sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Zorlu mücadeleyi kaçırmak istemeyen basketbol severler ''Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı canlı izle'' araştırmalarına başladı. Türkiye Kupası final maçı canlı yayın şifresiz olarak TRT Spor Yıldız ekranında olacak. İşte, TRT Spor canlı izle ekranı ile Türkiye Kupası finali Anadolu Efes Fenerbahçe Beko basketbol maçı canlı yayın izle ekranı…

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı CANLI İZLE | Türkiye Kupası Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın izle TRT Spor ekranında!

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası finalinde bugün Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı, 18 Şubat 2024 Pazar günü yani bugün Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanacak.

Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Mehmet Karabilecen hakem üçlüsünün yöneteceği dev maç, saat 15.30'da başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı CANLI İZLE | Türkiye Kupası Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın izle TRT Spor ekranında!

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko basketbol maçı, TRT Spor Yıldız ekranından canlı olarak yayınlanacak.

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı CANLI İZLE | Türkiye Kupası Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın izle TRT Spor ekranında!

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI İZLE

Aşağıda yer alan linkle mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz/

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı CANLI İZLE | Türkiye Kupası Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın izle TRT Spor ekranında!

Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Anadolu Efes, çeyrek finalde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 94-85 yenerek son 4 ekip arasına yükseldi. Lacivert-beyazlılar, Dörtlü Final'de ise Pınar Karşıyaka'ya 81-77 üstünlük kurarak adını finale yazdırdı.

Fenerbahçe Beko ise çeyrek finalde Aliğa Petkimspor'u 81-68 mağlup ederek Dörtlü Final'de oynamaya hak kazandı. Sarı-lacivertli takım, yarı finalde ise Beşiktaş Emlakjet'i 99-68 yenerek finale yükseldi.

SON DAKİKA