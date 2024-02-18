Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı CANLI İZLE | Türkiye Kupası Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın izle TRT Spor ekranında!

Giriş Tarihi: 18.02.2024 15:12
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
15:12
Anadolu Efes, Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geliyor. Yarı finalde Pınar Karşıyaka'yı 81-77'lik skorla mağlup eden Anadolu Efes ile Beşiktaş Emlakjet'i farklı geçen sarı lacivertli ekibin eşleşmesinde kazanan taraf şampiyonluk kupasını müzesine taşıyacak. Basketbol tutkunları ''Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı canlı izle'' araştırmalarına başladı. 38. Türkiye Kupası final maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. İşte, TRT Spor canlı izle ekranı ile Anadolu Efes Fenerbahçe Beko basketbol maçı canlı yayın izleme linki ve tüm detaylar.