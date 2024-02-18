Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı CANLI İZLE | Türkiye Kupası Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın izle TRT Spor ekranında!

Potada 38. Türkiye Kupası sahibini buluyor. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, bugün Basketbol Erkekler Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli ekipte Metecan Birsen, Dyshawn Pierre ve Yiğit Hamza Mestoğlu sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Zorlu mücadeleyi kaçırmak istemeyen basketbol severler ''Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı canlı izle'' araştırmalarına başladı. Türkiye Kupası final maçı canlı yayın şifresiz olarak TRT Spor Yıldız ekranında olacak. İşte, TRT Spor canlı izle ekranı ile Türkiye Kupası finali Anadolu Efes Fenerbahçe Beko basketbol maçı canlı yayın izle ekranı…