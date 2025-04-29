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Haberler Galeri Arsenal - PSG maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde muhtemel 11'ler
Giriş Tarihi: 29.04.2025 10:15 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 10:19

Arsenal - PSG maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde muhtemel 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Arsenal ve Paris Saint Germain karşı karşıya geliyor. Emirates Stadyumu'nun sahne olacağı karşılaşmada heyecan dorukta. Final biletini almak isteyen iki takım da hazırlıklarını tamamladı. 2 aşamadan oluşacak turda ilk avantajı yakalamak oldukça önemli. İkinci karşılaşma PSG'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Peki; Arsenal - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler:

Arsenal - PSG maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde muhtemel 11’ler

Arsenal - PSG maçı hangi kanalda ve şifresiz mi soruları Devler Ligi takipçilerinin gündeminde. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında avantaj almak isteyen iki takım da galibiyet bekliyor. İki takım da kupaya ara vermişken Arsenal'in kupa özlemi PSG'nin önüne geçiyor. Peki; Arsenal - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir?

Arsenal - PSG maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde muhtemel 11’ler

ARSENAL - PSG MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında karşılaşacak Arsenal ve PSG bu akşam sahaya çıkıyor. Emirates Stadyumu'nda oynanacak Arsenal - PSG maçı 29 Nisan (bugün) TSİ 22.00'de başlayacak.

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Arsenal - PSG maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde muhtemel 11’ler

ARSENAL - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Arsenal - PSG yarı final maçı TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayımlanacak.

Arsenal - PSG maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde muhtemel 11’ler

MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Odegaard, Merino, Rice, Saka, Martinelli TrossardPSG:
PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Kvaratskhelia, Dembele, Barcola

Arsenal - PSG maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde muhtemel 11’ler