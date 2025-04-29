Giriş Tarihi: 29.04.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
10:19
Arsenal - PSG maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde muhtemel 11'ler
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Arsenal ve Paris Saint Germain karşı karşıya geliyor. Emirates Stadyumu'nun sahne olacağı karşılaşmada heyecan dorukta. Final biletini almak isteyen iki takım da hazırlıklarını tamamladı. 2 aşamadan oluşacak turda ilk avantajı yakalamak oldukça önemli. İkinci karşılaşma PSG'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Peki; Arsenal - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler: