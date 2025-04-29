Arsenal - PSG maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde muhtemel 11’ler

Arsenal - PSG maçı hangi kanalda ve şifresiz mi soruları Devler Ligi takipçilerinin gündeminde. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında avantaj almak isteyen iki takım da galibiyet bekliyor. İki takım da kupaya ara vermişken Arsenal'in kupa özlemi PSG'nin önüne geçiyor. Peki; Arsenal - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir?