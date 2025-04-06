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Haberler Galeri Arsenal - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Gözler Arda Güler'de!
Giriş Tarihi: 06.04.2025 16:11 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 16:11

Arsenal - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Gözler Arda Güler'de!

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Devler sahneye çıkıyor, futbolseverlerin gözü kulağı bu dev mücadelede! İngiliz devi Arsenal, İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek. Tüm gözler bu nefes kesen karşılaşmada olacak. Aynı zamanda iki takımın sahaya hangi 11'lerle çıkacağı da en çok konuşulan konular arasında. Peki Arsenal - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler belli oldu mu? İşte detaylar...

Arsenal - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Gözler Arda Güler’de!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde heyecan dorukta! İngiliz devi Arsenal, İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek. Futbolseverlerin merakla beklediği bu dev mücadele, nefes kesici anlara sahne olacak. Peki, Arsenal - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar ve muhtemel 11'ler…

Arsenal - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Gözler Arda Güler’de!

ARSENAL - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Liig çeyrek final açları kapsamında düzenlenecek Arsenal - Real Madrid maçı 8 Nisan 2025, saat 22:00'de başlayacak.

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Arsenal - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Gözler Arda Güler’de!

ARSENAL - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
ArsenalReal Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçı, 08-04-2025 Salı günü tabii Spor, kanal(lar)ından yayınlanacak

Arsenal - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Gözler Arda Güler’de!

ARSENAL-REAL MADRİD MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Arsenal ve Real Madrid, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçı, Londra'da, Emirates Stadyumu'nda oynanacak.

Arsenal - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Gözler Arda Güler’de!

ARSENAL MUHTEMEL 11
Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Merino, Martinelli