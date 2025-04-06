Giriş Tarihi: 06.04.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025
16:11
Arsenal - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Gözler Arda Güler'de!
Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Devler sahneye çıkıyor, futbolseverlerin gözü kulağı bu dev mücadelede! İngiliz devi Arsenal, İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek. Tüm gözler bu nefes kesen karşılaşmada olacak. Aynı zamanda iki takımın sahaya hangi 11'lerle çıkacağı da en çok konuşulan konular arasında. Peki Arsenal - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler belli oldu mu? İşte detaylar...