Arsenal - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Gözler Arda Güler’de!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde heyecan dorukta! İngiliz devi Arsenal, İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek. Futbolseverlerin merakla beklediği bu dev mücadele, nefes kesici anlara sahne olacak. Peki, Arsenal - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar ve muhtemel 11'ler…