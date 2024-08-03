ATV CANLI İZLE GS BJK SÜPER KUPA MAÇI | Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa maçı ATV canlı izle!

DERBİNİN VAR VE AVAR HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Zorlu müsabakada Mustafa İlker Coşkun VAR, Ceyhun Sesigüzel ve Onur Özütoprak da AVAR olarak görev yapacak.

Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.