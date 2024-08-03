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Haberler Galeri ATV CANLI İZLE GS BJK SÜPER KUPA MAÇI | Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa maçı ATV canlı izle!
Giriş Tarihi: 03.08.2024 15:48 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 15:49

ATV CANLI İZLE GS BJK SÜPER KUPA MAÇI | Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa maçı ATV canlı izle!

ATV canlı izle araştırmaları başladı. Süper Kupa heyecanı bugün ATV ekranlarında yaşanacak. Saat 20:45'te başlayacak karşılaşma Galatasaray Beşiktaş arasında yaşanacak. Şampiyon takım Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş mücadelesi için futbolseverler arama motorları üzerinde Galatasaray Beşiktaş ATV canlı izle araştırmalarına başladı. İşte, Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa maçı ATV canlı izle ekranında!

ATV CANLI İZLE GS BJK SÜPER KUPA MAÇI | Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa maçı ATV canlı izle!

Ekranların en sevilen televizyon kanalı ATV, bugün Galatasaray Beşiktaş süper kupa maçına ev sahipliği yapacak. Futbolseverler tarafından yakından takip edilen mücadelenin hakemi, maç kadrosu ve detayları belli oldu. Saat 20.45'te başlayacak olan karşılaşma için ATV canlı izle araştırmaları sürüyor. İşte, ATV canlı izle ile Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa maçı!

ATV CANLI İZLE GS BJK SÜPER KUPA MAÇI | Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa maçı ATV canlı izle!

SÜPER KUPA: GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI ATV'DE!

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan ve saat 20:45'te başlayan Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçı ATV'den şifresiz olarak canlı yayınlanıyor.

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ATV CANLI İZLE GS BJK SÜPER KUPA MAÇI | Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa maçı ATV canlı izle!

SÜPER KUPA MAÇI CANLI İZLE

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ!

ATV CANLI İZLE GS BJK SÜPER KUPA MAÇI | Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa maçı ATV canlı izle!

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile

ATV CANLI İZLE GS BJK SÜPER KUPA MAÇI | Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa maçı ATV canlı izle!

DERBİNİN VAR VE AVAR HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Zorlu müsabakada Mustafa İlker Coşkun VAR, Ceyhun Sesigüzel ve Onur Özütoprak da AVAR olarak görev yapacak.

Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.

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