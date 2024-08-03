ATV CANLI İZLE GS BJK SÜPER KUPA MAÇI | Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa maçı ATV canlı izle!

Ekranların en sevilen televizyon kanalı ATV, bugün Galatasaray Beşiktaş süper kupa maçına ev sahipliği yapacak. Futbolseverler tarafından yakından takip edilen mücadelenin hakemi, maç kadrosu ve detayları belli oldu. Saat 20.45'te başlayacak olan karşılaşma için ATV canlı izle araştırmaları sürüyor. İşte, ATV canlı izle ile Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa maçı! SÜPER KUPA: GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI ATV'DE! Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan ve saat 20:45'te başlayan Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçı ATV'den şifresiz olarak canlı yayınlanıyor. SÜPER KUPA MAÇI CANLI İZLE GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ! MUHTEMEL 11'LER Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile DERBİNİN VAR VE AVAR HAKEMLERİ BELLİ OLDU Zorlu müsabakada Mustafa İlker Coşkun VAR, Ceyhun Sesigüzel ve Onur Özütoprak da AVAR olarak görev yapacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. SÜPER KUPA TÖRENİ NE ZAMAN? 3 Ağustos ATV yayın akışına göre süper kupa töreni saat 22: 45'de gerçekleşecek.