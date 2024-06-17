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Haberler Galeri Avusturya Fransa maçı CANLI İZLE || TRT 1 ekranı ile EURO 2024 Avusturya Fransa maçı canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 17.06.2024 11:44 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 11:44

Avusturya Fransa maçı CANLI İZLE || TRT 1 ekranı ile EURO 2024 Avusturya Fransa maçı canlı yayın izle

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) grup etabı maçları devam ediyor. Turnuvanın favorileri arasında yer alan Fransa, D Grubu'ndaki ilk maçına Avusturya karşısında çıkacak. Düsseldorf Arena'da oynanacak müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Avusturya Fransa maçı canlı izle linki karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Avusturya Fransa maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. İşte, TRT 1 canlı izle ekranı ile Avusturya Fransa maçı canlı yayın izle linki ve tüm detaylar.

Avusturya Fransa maçı CANLI İZLE || TRT 1 ekranı ile EURO 2024 Avusturya Fransa maçı canlı yayın izle

Avusturya Fransa maçı canlı izle ekranı gündemde! Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan D ve E Grubu'nda oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. EURO 2024 D Grubu'nda mücadele eden Avusturya ile Fransa, bu akşam kozlarını paylaşıyor. EURO 2016 ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda final oynayan, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ise şampiyonluk yaşayan Fransa, Avusturya karşısında galip gelerek turnuvaya iyi başlamak istiyor. Müsabaka TRT 1'den izlenebilecek. İşte, TRT 1 canlı izle ekranı ile EURO 2024 Avusturya Fransa maçı canlı yayın izle ekranı…

Avusturya Fransa maçı CANLI İZLE || TRT 1 ekranı ile EURO 2024 Avusturya Fransa maçı canlı yayın izle

AVUSTURYA FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avusturya Fransa maçı, 17 Haziran 2024 Pazartesi günü yani bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

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Avusturya Fransa maçı CANLI İZLE || TRT 1 ekranı ile EURO 2024 Avusturya Fransa maçı canlı yayın izle

AVUSTURYA FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Düsseldorf Arena'da oynanacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ile Angel Nevado üstlenecek.

Avusturya Fransa maçı CANLI İZLE || TRT 1 ekranı ile EURO 2024 Avusturya Fransa maçı canlı yayın izle

AVUSTURYA FRANSA MAÇI CANLI İZLE

Aşağıdaki link aracılığıyla maçı canlı olarak takip edebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

Avusturya Fransa maçı CANLI İZLE || TRT 1 ekranı ile EURO 2024 Avusturya Fransa maçı canlı yayın izle
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