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Haberler Galeri Beşiktaş-Alanyaspor maçı CANLI İZLE! Süper Lig Beşiktaş-Alanyaspor maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle linki BURADA
Giriş Tarihi: 27.01.2023 19:53 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 19:53

Beşiktaş-Alanyaspor maçı CANLI İZLE! Süper Lig Beşiktaş-Alanyaspor maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle linki BURADA

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftası Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşmasıyla başlıyor. Son 5 haftada yenilgi almayan ve tek beraberlikle 35 puan elde eden siyah-beyazlılar, 25 puanla 9. sırada yer alan Alanyaspor karşısında kazanan taraf olmak ve 3 puanı hanesine yazdırarak 3. sıraya yerleşmeyi hedefliyor. Öte yandan karşılaşmayı beIN Sports 1 canlı yayında izlemek isteyenler yoğun olarak "Beşiktaş-Alanyaspor maçı canlı izle" şeklinde araştırmaya devam ediyor. Beşiktaş-Alanyaspor maçı canlı izle linki ve maçın ilk 11 bilgileri.

Beşiktaş-Alanyaspor maçı CANLI İZLE! Süper Lig Beşiktaş-Alanyaspor maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle linki BURADA

Beşiktaş, 2022-2023 Spor Toto Süper Lig sezonu 21. haftasının açılışını Alanyaspor karşılaşmasıyla yapıyor. Şenol Güneş liderliğinde evinde oynayacağı kritik mücadele hata yapmamak ve 3 puanla ligin 3. sırasına ismini yazdırmak isteyen siyah-beyazlı ekip mutlak galibiyet için yeşil sahaya çıkıyor. Kritik maçı beIN Sports 1 canlı yayın üzerinden izlemek isteyenler "Beşiktaş-Alanyaspor maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

BEŞİKTAŞ-ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Süper Lig Beşiktaş-Alanyaspor maçı canlı yayın bilgileri ve tüm detaylar şöyle;

Beşiktaş-Alanyaspor maçı CANLI İZLE! Süper Lig Beşiktaş-Alanyaspor maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle linki BURADA

BEŞİKTAŞ-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig 21. hafta Beşiktaş-Alanyaspor maçı 27 Ocak 2023 Cuma günü oynanacak.

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Beşiktaş-Alanyaspor maçı CANLI İZLE! Süper Lig Beşiktaş-Alanyaspor maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle linki BURADA

BEŞİKTAŞ-ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA

Kritik mücadelede saatler 20:00'yi gösterdiğinde ilk düdük çalacak.

Beşiktaş-Alanyaspor maçı CANLI İZLE! Süper Lig Beşiktaş-Alanyaspor maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle linki BURADA

BEŞİKTAŞ-ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LER

Beşiktaş XI: Mert, Tayfur, Welinton, Tayyip, Masuaku, Gedson, Dele, Salih, Muleka, Cenk, Aboubakar

Corendon Alanyaspor XI: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Fer, Ferhat, Cavaleiro, Fatih, Candeias, A. Hassan, Lusamba

Beşiktaş-Alanyaspor maçı CANLI İZLE! Süper Lig Beşiktaş-Alanyaspor maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle linki BURADA

BEŞİKTAŞ-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Corendon Alanyaspor mücadelesi beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

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