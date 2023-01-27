Giriş Tarihi: 27.01.2023 19:53 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 19:53

Beşiktaş-Alanyaspor maçı CANLI İZLE! Süper Lig Beşiktaş-Alanyaspor maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle linki BURADA

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftası Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşmasıyla başlıyor. Son 5 haftada yenilgi almayan ve tek beraberlikle 35 puan elde eden siyah-beyazlılar, 25 puanla 9. sırada yer alan Alanyaspor karşısında kazanan taraf olmak ve 3 puanı hanesine yazdırarak 3. sıraya yerleşmeyi hedefliyor. Öte yandan karşılaşmayı beIN Sports 1 canlı yayında izlemek isteyenler yoğun olarak "Beşiktaş-Alanyaspor maçı canlı izle" şeklinde araştırmaya devam ediyor. Beşiktaş-Alanyaspor maçı canlı izle linki ve maçın ilk 11 bilgileri.