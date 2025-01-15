Giriş Tarihi: 15.01.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
14:48
Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Athletic Bilbao bilet fiyatları
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 7. maçında Athletic Bilbao takımını ağırlayacak. 8 maçlık seride beklediğini alamayan siyah beyazlı ekibin ilk 24 takım arasına girerek play-off mücadelesi vermek istiyor. Rakip takım puan durumunda 2. sırada. Maçı canlı izlemek isteyen taraftar Beşiktaş - Athletic Bilbao bilet fiyatları için araştırmalara hız kazandırdı. Peki; Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve maç biletleri satışa çıktı mı? İşte, karşılaşmaya dair merak edilenler...