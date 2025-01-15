Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Athletic Bilbao bilet fiyatları

Beşiktaş - Athletic Bilbao karşısında galibiyet bekliyor. UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna kalmak isteyen takımlar hazırlıklarını tamamladı. İlk 8 takımın doğrudan çıkacağı ligde 8-24 arasındaki takımlar için play-off adımı olacak. Peki; Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?