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Haberler Galeri Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Athletic Bilbao bilet fiyatları
Giriş Tarihi: 15.01.2025 14:40 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 14:48

Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Athletic Bilbao bilet fiyatları

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 7. maçında Athletic Bilbao takımını ağırlayacak. 8 maçlık seride beklediğini alamayan siyah beyazlı ekibin ilk 24 takım arasına girerek play-off mücadelesi vermek istiyor. Rakip takım puan durumunda 2. sırada. Maçı canlı izlemek isteyen taraftar Beşiktaş - Athletic Bilbao bilet fiyatları için araştırmalara hız kazandırdı. Peki; Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve maç biletleri satışa çıktı mı? İşte, karşılaşmaya dair merak edilenler...

Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Athletic Bilbao bilet fiyatları

Beşiktaş - Athletic Bilbao karşısında galibiyet bekliyor. UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna kalmak isteyen takımlar hazırlıklarını tamamladı. İlk 8 takımın doğrudan çıkacağı ligde 8-24 arasındaki takımlar için play-off adımı olacak. Peki; Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Athletic Bilbao bilet fiyatları

BEŞİKTAŞ - ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 7. karşılaşmalarında oynanacak Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı 22 Ocak Çarşamba günü saat 18.30'da başlayacak.

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Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Athletic Bilbao bilet fiyatları

BEŞİKTAŞ - ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın şifresiz olarak ekranlara gelmesi bekleniyor.

Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Athletic Bilbao bilet fiyatları

BEŞİKTAŞ - ATHLETİC BİLBAO MAÇI BİLET FİYATLARI

Karşılaşmanın biletleri henüz satışa çıkmadı. Biletlerin karşılaşmadan 2-3 gün önce satışa açılması bekleniyor.

Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Athletic Bilbao bilet fiyatları

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

22 Ocak 2025 Çarşamba
18.30 Beşiktaş - Athletic Bilbao

30 Ocak 2025 Perşembe
23.00 Twente – Beşiktaş

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