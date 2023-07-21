Beşiktaş Strasbourg maçı canlı izle ekranı! Beşiktaş Strasbourg hazırlık maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

Beşiktaş Strasbourg maçı canlı izle araştırması yapılıyor. Temsilcimiz Konferans Ligi 2. Eleme turu mücadelesinden önce hazırlıklarını sürdürürken, kamp Almanya'da devam ediyor. Kara Kartal, MGG Arena'da Patrick Vieira'nın takımı Strasbourg ile mücadele edecek. Mücadele Türkiye saatiyle 17.00'de başlayacak. Maçı canlı takip etmek isteyenler Beşiktaş Strasbourg maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusunu yöneltiyor. Konferans Ligi'nde KF Tirana ile eşleşen temsilcimiz, gelecek hafta Tirana ile karşılaşacak. Peki, Beşiktaş Strasbourg hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte Beşiktaş Strasbourg maçı canlı izle ekranı