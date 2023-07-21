Beşiktaş Strasbourg maçı canlı izle ekranı! Beşiktaş Strasbourg hazırlık maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

Anlaşmanın ardından Lyanco, Londra'dan kalkan tarifeli uçakla saat 20.00 sıralarında İstanbul'a geldi. Beşiktaşlı yetkilerin karşıladığı Brezilyalı oyuncunun, sağlık kontrolünden geçtikten sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Yeni transfer Lyanco, "Burada olduğum için çok mutluyum. Beşiktaş formasını giydiğimde elimden gelen her şeyi yapacağım. Ben de Beşiktaş taraftarları gibi heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.