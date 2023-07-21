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Haberler Galeri Beşiktaş Strasbourg maçı canlı izle ekranı! Beşiktaş Strasbourg hazırlık maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?
Giriş Tarihi: 21.07.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 10:05

Beşiktaş Strasbourg maçı canlı izle ekranı! Beşiktaş Strasbourg hazırlık maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

Beşiktaş Strasbourg maçı canlı izle araştırması yapılıyor. Temsilcimiz Konferans Ligi 2. Eleme turu mücadelesinden önce hazırlıklarını sürdürürken, kamp Almanya'da devam ediyor. Kara Kartal, MGG Arena'da Patrick Vieira'nın takımı Strasbourg ile mücadele edecek. Mücadele Türkiye saatiyle 17.00'de başlayacak. Maçı canlı takip etmek isteyenler Beşiktaş Strasbourg maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusunu yöneltiyor. Konferans Ligi'nde KF Tirana ile eşleşen temsilcimiz, gelecek hafta Tirana ile karşılaşacak. Peki, Beşiktaş Strasbourg hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte Beşiktaş Strasbourg maçı canlı izle ekranı

Beşiktaş Strasbourg maçı canlı izle ekranı! Beşiktaş Strasbourg hazırlık maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

Beşiktaş Strasbourg maçı canlı yayın hangi kanalda, şifresiz mi soruları gündemdeki yerini alıyor. Almanya'da hazırlık kampını sürdüren Beşiktaş, hazırlık mücadelesinde Fransız ekip Strasbourg ile karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş Strasbourg hangi kanalda? İşte Konu hakkında detaylar

Beşiktaş Strasbourg maçı canlı izle ekranı! Beşiktaş Strasbourg hazırlık maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

BEŞİKTAŞ LYANCO'YU KADROSUNA KATIYOR

Beşiktaş yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında İngiltere Championship ekiplerinden Southampton'da forma giyen Brezilyalı stoper Lyanco Vojvonic ile anlaşma sağladı.

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Beşiktaş Strasbourg maçı canlı izle ekranı! Beşiktaş Strasbourg hazırlık maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

Anlaşmanın ardından Lyanco, Londra'dan kalkan tarifeli uçakla saat 20.00 sıralarında İstanbul'a geldi. Beşiktaşlı yetkilerin karşıladığı Brezilyalı oyuncunun, sağlık kontrolünden geçtikten sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Yeni transfer Lyanco, "Burada olduğum için çok mutluyum. Beşiktaş formasını giydiğimde elimden gelen her şeyi yapacağım. Ben de Beşiktaş taraftarları gibi heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Strasbourg maçı canlı izle ekranı! Beşiktaş Strasbourg hazırlık maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

STRASBOURG'DA PATRICK VIEIRA DÖNEMİ

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Strasbourg'da teknik direktörlüğe Patrick Vieira getirildi.

Strasbourg Kulübü, Frederic Antonetti'den boşalan teknik direktörlük görevi için Fransız çalıştırıcı Vieira ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Futbolculuk döneminde Milan, Arsenal, Juventus, Inter, Manchester City gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde oynayan 47 yaşındaki Vieira, teknik direktörlük kariyerinde ise New York City, Nice ve son olarak Crystal Palace'ta görev yaptı.

Geçen sezon Ligue 1'de 40 puan toplayan Strasbourg, düşme hattının 5 puan üstünde 15. sırada yer almıştı.

Beşiktaş Strasbourg maçı canlı izle ekranı! Beşiktaş Strasbourg hazırlık maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

BEŞİKTAŞ STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Strasbourg arasında oynanacak olan hazırlık maçı Türkiye saatiyle 17.00'de oynanacak.

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