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Haberler Galeri Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası Finali
Giriş Tarihi: 23.05.2024 06:30 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 06:30

Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası Finali

Türk futbolseverler heyecan dolu bir final maçına hazırlanıyor, çünkü Türkiye'nin en prestijli kupası olan Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibini belirlemek için Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek olan bu heyecan verici maç futbol tutkunlarını büyüleyecek. Her iki takım da kupayı müzesine götürmek için kıyasıya bir mücadeleye hazırlanıyor. Beşiktaş taraftarları takımlarını desteklemek için tribünleri doldururken, Trabzonspor'un da Türkiye'nin dört bir yanından gelen sadık taraftarları, takımlarına olan inançlarını sergilemek için stadı bordo ve mavi renklere boyayacaklar. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? İşte, Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı izle!

Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası Finali

Beşiktaş, sezon boyunca gösterdiği istikrarlı performansla finale yükselirken, Trabzonspor da sürpriz sonuçlarla dikkat çekti ve kupa için iddialı olduklarını kanıtladı. Her iki takımın da tecrübeli oyuncuları ve genç yetenekleriyle dolu kadroları, maçın seyrini belirleyecek. Futbol tutkunlarını bekleyen bu müthiş atmosfer, Türk futbol tarihine geçecek unutulmaz anlara ev sahipliği yapacak. Beşiktaş mı yoksa Trabzonspor mu, hangi takımın kupa sevincine ulaşacak? Peki, Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı izle!

Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası Finali

YAKLAŞIK 75 BİN TARAFTAR STATTA OLACAK

Yaklaşık 75 bin taraftarın seyretmesi beklenen karşılaşmanın bilet fiyatları kuzey ve güney tribünleri için 500, doğu ve batı tribünleri için bin lira olarak belirlendi.

Beşiktaş taraftarları doğu ve kuzey, Trabzonspor taraftarları ise batı ve güney tribünlerinde maçı takip edecek.

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Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası Finali

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR ZTK FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ?

Beşiktaş ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçı 23 Mayıs Perşembe (bugün) yapılacak.

Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası Finali

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE!

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, ATV'den canlı olarak yayınlanacak.

https://www.atv.com.tr/canli-yayin

Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası Finali

İKİ TAKIMI FİNAL YOLCULUĞU

Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan siyah-beyazlı ekip, sırasıyla Eyüpspor, Bitexen Antalyaspor, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nü eleyerek finale geldi.

Bordo-mavili ekip ise 4. turdan girdiği organizasyonda Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK, Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü eleyerek finalist oldu.

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