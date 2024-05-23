Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası Finali

Giriş Tarihi: 23.05.2024 06:30
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
06:30
Türk futbolseverler heyecan dolu bir final maçına hazırlanıyor, çünkü Türkiye'nin en prestijli kupası olan Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibini belirlemek için Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek olan bu heyecan verici maç futbol tutkunlarını büyüleyecek. Her iki takım da kupayı müzesine götürmek için kıyasıya bir mücadeleye hazırlanıyor. Beşiktaş taraftarları takımlarını desteklemek için tribünleri doldururken, Trabzonspor'un da Türkiye'nin dört bir yanından gelen sadık taraftarları, takımlarına olan inançlarını sergilemek için stadı bordo ve mavi renklere boyayacaklar. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? İşte, Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı izle!