Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası Finali

YAKLAŞIK 75 BİN TARAFTAR STATTA OLACAK

Yaklaşık 75 bin taraftarın seyretmesi beklenen karşılaşmanın bilet fiyatları kuzey ve güney tribünleri için 500, doğu ve batı tribünleri için bin lira olarak belirlendi.

Beşiktaş taraftarları doğu ve kuzey, Trabzonspor taraftarları ise batı ve güney tribünlerinde maçı takip edecek.