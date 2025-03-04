Giriş Tarihi: 04.03.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
16:00
BJK-GS DERBİ GÜNÜ: Trendyol Süper Lig Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda futbolseverlerin merakla beklediği dev derbinin tarihi belli oldu. Ligin 29. haftasında, Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki ezeli rekabet bir kez daha sahne alacak. Siyah-beyazlı ekip, bu kritik mücadelede Tüpraş Stadyumu'nda taraftarının desteğiyle galibiyet arayacak. Her iki takım da sezon boyunca sergiledikleri performansla zirve yarışını sürdürürken, bu karşılaşmanın şampiyonluk yolunda belirleyici olması bekleniyor. Peki, Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?