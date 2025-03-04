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Haberler Galeri BJK-GS DERBİ GÜNÜ: Trendyol Süper Lig Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 04.03.2025 16:00 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 16:00

BJK-GS DERBİ GÜNÜ: Trendyol Süper Lig Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda futbolseverlerin merakla beklediği dev derbinin tarihi belli oldu. Ligin 29. haftasında, Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki ezeli rekabet bir kez daha sahne alacak. Siyah-beyazlı ekip, bu kritik mücadelede Tüpraş Stadyumu'nda taraftarının desteğiyle galibiyet arayacak. Her iki takım da sezon boyunca sergiledikleri performansla zirve yarışını sürdürürken, bu karşılaşmanın şampiyonluk yolunda belirleyici olması bekleniyor. Peki, Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BJK-GS DERBİ GÜNÜ: Trendyol Süper Lig Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunda heyecan Ligin 29. haftasında futbolseverleri nefes kesecek bir derbi ile doruğa çıkacak. Beşiktaş'ın ezeli rakibi Galatasaray'ı Tüpraş Stadyumu'nda ağırlayacağı maç zirve yarışında büyük önem taşıyor. Peki, Beşiktaş-Galatasaray derbisi hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, ayrıntılar...

BJK-GS DERBİ GÜNÜ: Trendyol Süper Lig Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun merakla beklenen Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu. Ezeli rakipler, 30 Mart 2025 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Ancak maçın saati henüz belli olmadı. Maç saatinin maç gününe yakın bir tarihte belli olması bekleniyor.

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BJK-GS DERBİ GÜNÜ: Trendyol Süper Lig Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BJK - GS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig kapsamında düzenlenecek Beşiktaş Galatasaray derbisinin yayın kuruluşu henüz belli olmadı. 2024-2025 sezonunda derbi maçları beIN Sports 1 üzerinden yayınlandığı için bu kritik mücadelelenin de yayın kuruluşunun beIN Sports olacağı öngörülüyor.

BJK-GS DERBİ GÜNÜ: Trendyol Süper Lig Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

DERBİ YARIŞINDA GALATASARAY 1-0 ÖNDE!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. RAMS Park'ta oynanan bu nefes kesen mücadelede, sarı-kırmızılı ekip sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak kritik bir üç puanı hanesine yazdırdı.

BJK-GS DERBİ GÜNÜ: Trendyol Süper Lig Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA KRİTİK MAÇ!

Siyah-beyazlı ekip, kendi sahasında Galatasaray ile mücadele ettikten sonra 4 Mayıs'ta Fenerbahçe ile karşılaşacak. Trendyol Süper Lig şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ederken, bu iki maç Beşiktaş için büyük bir dönüm noktası olacak. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile oynanacak bu kritik maçlar, takımların zirve yarışındaki konumlarını belirleyebilir.